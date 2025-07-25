За 3 тысячи сливал координаты полигона – в Одесской области будут судить военного

В Одесской области задержан военный-информатор ФСБ.

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Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование в отношении военнослужащего, который передавал ФСБ России данные о расположении учебных полигонов в Одесской области. Обвинительный акт направлен в суд, сообщила пресс-служба ГБР.

Совместно со Службой безопасности Украины (СБУ) ГБР установило, что с начала 2025 года обвиняемый собирал информацию о координатах военного полигона и количестве военнослужащих на нем, передавая ее через посредника за рубежом в ФСБ России. За каждую «наводку» он получал от 3 тысяч гривен.

Правоохранители разоблачили и задержали предателя в марте 2025 года, предотвратив возможный ракетный обстрел полигона с военнослужащими. Военнослужащего обвиняют в государственной измене, совершенной по предварительному сговору (часть 2 статьи 28, часть 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание до пожизненного лишения свободы.

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