Какая процедура снятия ФЛП с учета в налоговой — разъяснение

Если у физического лица-предпринимателя есть начисленные или неуплаченные суммы единого взноса или задолженность, налоговый орган не будет снимать его с учета, пока эти суммы не будут уплачены, погашены или списаны.

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Налоговая служба в Донецкой области объясняет, какова процедура снятия ФЛП с учета в ГНС.

Отмечается, что основанием для снятия с учета налогов, сборов, платежей и единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в контролирующих органах является поступление сведений о государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности физического лица – предпринимателя с указанием номера и даты внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

После получения таких сведений физическое лицо – предприниматель снимается с учета в контролирующих органах после проведения предусмотренной законодательством проверки, осуществления окончательного расчета по уплате единого взноса и закрытию интегрированных карт плательщика (далее — ИКП).

В соответствии с пунктом 3 главы 1 раздела ІІ «Порядка ведения налоговыми органами оперативного учета налогов, сборов, платежей и единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование», утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 12.01.2021 №5, закрытие ИКП в информационной системе осуществляется при следующих условиях

погашение сумм налогового долга, недоимки по уплате единого взноса, штрафных санкций и пеней и/или списание сумм налогового долга, штрафных санкций и пеней;

возврат плательщику ошибочно и/или излишне уплаченных денежных обязательств и/или списание в бюджеты по заявлению плательщика;

отсутствия рассроченных (отсроченных) денежных обязательств, налогового долга или иной задолженности, контроль за взысканием которой возложен на налоговые органы, которая может быть рассрочена (отсрочена) согласно действующему законодательству, не погашенным на дату закрытия ИКП;

полноты отражения в ИКП результатов контрольно-проверочной работы

Если у ФЛП есть начисленные и/или неуплаченные суммы единого взноса или долга (недоимки) из единого взноса, налоговый орган не осуществляет дальнейшие процедуры по снятию плательщика единого взноса с учета до их уплаты (погашения) или списания такого долга (недоимки).

Обращаем внимание, что при прекращении предпринимательской деятельности ФЛП продолжает пользоваться правами, исполнять обязанности и нести ответственность, предусмотренные для плательщика единого взноса, в части деятельности, осуществляемой им как ФЛП. Сроки давности по начислению, применению и взысканию сумм недоимки, штрафов и начисленной пени в отношении единого взноса не применяются. Такое лицо должно обеспечить окончательные расчеты по налогам от осуществления предпринимательской деятельности.

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