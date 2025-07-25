На Волыни суд оштрафовал терапевта ВЛК за подделку заключений о непригодности к военной службе

Женщина помогла избежать мобилизации трем военнообязанным.

Иллюстративное фото, источник - espreso.tv

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На Волыни терапевтку военно-врачебной комиссии оштрафовали за подделку заключений о непригодности к службе. Приговор по делу №159/1864/25 вынес Ковельский горрайонный суд Волынской области.

Женщина подделала медицинские заключения трём пациентам — их признали непригодными к службе в армии, хотя диагнозы свидетельствовали об ограниченной пригодности.

В материалах дела указывается, что в декабре 2022 года к терапевтке Ковельского горрайонного территориального медицинского объединения, которая входила в состав внештатной ВВК, обратился пациент с врождённым пороком сердца. Поставленный диагноз свидетельствовал об ограниченной пригодности мужчины, однако обвиняемая изменила данные о состоянии пациента для его исключения с военного учёта.

Кроме того, в январе 2023 года врач осмотрела двух других военнообязанных, которым диагностировала аневризму межпредсердной перегородки и бронхиальную астму.

Обвиняемая повторно подделала медицинские заключения, согласно которым мужчин признали непригодными к службе в армии.

Проанализировав материалы дела, суд признал женщину виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 366 УК Украины, и назначил ей наказание с применением ст. 69 УК Украины в виде штрафа в размере 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 34 000 гривен, без лишения права занимать должности в медицинских учреждениях и заниматься врачебной практикой.

Также суд постановил взыскать с обвиняемой в доход государства процессуальные расходы, связанные с проведением судебных почерковедческих экспертиз, в общем размере 38 559,16 гривен.

Приговор может быть обжалован в Волынский апелляционный суд через Ковельский горрайонный суд в соответствии с положениями ч. 3 ст. 349 УПК Украины в течение 30 дней со дня его оглашения.

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