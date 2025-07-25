На Волині суд оштрафував терапевтку ВЛК за підробку висновків про непридатність до військової служби

Жінка допомогла уникнути мобілізації трьом військовозобов’язаним.

Ілюстративне фото, джерело - espreso.tv

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На Волині терапевтку військово-лікарської комісії оштрафували за підробку висновків про непридатність до служби. Вирок у справі №159/1864/25 виніс Ковельський міськрайонний суд Волинської області.

Жінка підробила медичні висновки трьом пацієнтам – їх визнали непридатними до служби в армії, хоч діагнози свідчили про обмежену придатність.

У матеріалах справи вказується, що в грудні 2022 року до терапевтки Ковельського міськрайонного територіального медичного обʼєднання, яка перебувала у складі позаштатної ВЛК, звернувся пацієнт із вродженою вадою серця. Поставлений діагноз свідчив про обмежену придатність чоловіка, проте обвинувачена змінила дані про стан пацієнта для його виключення з військового обліку.

Крім цього, у січні 2023 року лікарка оглянула двох інших військовозобовʼязаних, яким діагностувала аневризму міжпересердної перегородки та бронхіальну астму.

Обвинувачена повторно підробила медичні висновки, згідно з якими чоловіків визнали непридатними до служби в армії.

Проаналізувавши матеріали справи, суд визнав жінку винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.366 КК України, та призначив їй покарання із застосуванням ст. 69 КК України у виді штрафу у розмірі 2000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 34 000 гривень, без позбавлення права обіймати посади без позбавлення права обіймати посади в медичних закладах та займатися лікарською практикою.

Також суд ухвалив стягнути з обвинуваченої в дохід держави процесуальні витрати, пов`язані з проведенням судових почеркознавчих експертиз в загальному розмірі 38559,16.

Вирок може бути оскаржений до Волинського апеляційного суду через Ковельський міськрайонний суд відповідно до положень ч.3 ст. 349 КПК України протягом 30 днів з дня його проголошення.

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