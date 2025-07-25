Практика судів
  1. Судова практика
  2. / В Україні

На Волині суд оштрафував терапевтку ВЛК за підробку висновків про непридатність до військової служби

15:52, 25 липня 2025
Жінка допомогла уникнути мобілізації трьом військовозобов’язаним.
На Волині суд оштрафував терапевтку ВЛК за підробку висновків про непридатність до військової служби
Ілюстративне фото, джерело - espreso.tv
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Волині терапевтку військово-лікарської комісії оштрафували за підробку висновків про непридатність до служби. Вирок у справі №159/1864/25 виніс Ковельський міськрайонний суд Волинської області.

Жінка підробила медичні висновки трьом пацієнтам – їх визнали непридатними до служби в армії, хоч діагнози свідчили про обмежену придатність.

У матеріалах справи вказується, що в грудні 2022 року до терапевтки Ковельського міськрайонного територіального медичного обʼєднання, яка перебувала у складі позаштатної ВЛК, звернувся пацієнт із вродженою вадою серця. Поставлений діагноз свідчив про обмежену придатність чоловіка, проте обвинувачена змінила дані про стан пацієнта для його виключення з військового обліку.

Крім цього, у січні 2023 року лікарка оглянула двох інших військовозобовʼязаних, яким діагностувала аневризму міжпересердної перегородки та бронхіальну астму.

Обвинувачена повторно підробила медичні висновки, згідно з якими чоловіків визнали непридатними до служби в армії.

Проаналізувавши матеріали справи, суд визнав жінку винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.366 КК України, та призначив їй покарання із застосуванням ст. 69 КК України у виді штрафу у розмірі 2000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 34 000 гривень, без позбавлення права обіймати посади без позбавлення права обіймати посади в медичних закладах та займатися лікарською практикою.

Також суд ухвалив стягнути з обвинуваченої в дохід держави процесуальні витрати, пов`язані з проведенням судових почеркознавчих експертиз в загальному розмірі 38559,16.

Вирок може бути оскаржений до Волинського апеляційного суду через Ковельський міськрайонний суд відповідно до положень ч.3 ст. 349 КПК України протягом 30 днів з дня його проголошення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Доцент юридичного факультету із Запоріжжя зник в Ужгороді – колеги кажуть, що викладача «бусифікували» співробітники ТЦК, хоча він має відстрочку від мобілізації

З доцентом кафедри кримінального, цивільного та міжнародного права «Запорізької Політехніки» Олексієм Тимчуком немає зв’язку, однак відомо, що він вже у військовій частині.

«Агов – двох набрали»: у Верховній Раді відреагували на те, що Єврокомісія «покарала» Україну за повільний набір суддів ВАКС

«Агов – двох набрали – у повній відповідності із рекомендаціями всіх ваших експертів»: голова комітету Верховної Ради Денис Маслов прокоментував зменшення виплати Єврокомісією за «невиконання маяку» з набору суддів Вищого антикорупційного суду.

Суд скасував наказ ТЦК про призов студента та наказ командира про зарахування до складу військової частини – але відмовився задовольнити вимогу про виключення зі списків в/ч

Суд, посилаючись на позицію Верховного Суду, відмовився задовольнити вимогу про виключення студента з відстрочкою зі списків військової частини, але скасував наказ командира про його зарахування до списків особового складу – тепер незрозуміло, на підставі чого студент служить у ЗСУ.

Виплата страхового відшкодування страховою компанією на виконання судового рішення не може розглядатися як добровільна виплата потерпілим — Верховний Суд

Верховний Суд вказав, що суд апеляційної інстанції безпідставно застосував положення статті 1215 ЦК, адже виплата страхового відшкодування здійснена відповідно до імперативної вимоги законодавства про виконання чинного рішення суду.

Законодавцем не встановлено чіткої процесуальної форми звернення сторони до суду на усунення недоліків апеляційної скарги – ККС ВС

Суд апеляційної інстанції залишив апеляційну скаргу без руху, посилаючись на невідповідність вимог сторони захисту положенням ст. 420 КПК, оскільки зміст апеляційної скарги не містив доводів, які б слугували підставою для ухвалення судом нового виправдувального вироку.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ігор Смолій
    Ігор Смолій
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва