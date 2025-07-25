Бюджетна діра в «Турботі» – суд арештував експосадовця КМДА за розтрату коштів киян

Колишнього керівника Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА підозрюють у привласненні 75 млн грн.

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Солом’янський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для колишнього директора Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА. Суд також встановив можливість внесення застави у розмірі 30 мільйонів гривень. Запобіжний захід діятиме до 20 вересня 2025 року. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Ексчиновника підозрюють у привласненні бюджетних коштів, виділених на реалізацію міської програми «Турбота. Назустріч киянам». За даними слідства, підозрюваний діяв у складі організованої групи, до якої входили посадовці департаменту та підприємці, що надавали послуги киянам за договорами. Група заволоділа 75 мільйонами гривень із 150 мільйонів, виділених із бюджету Києва.

Дії колишнього керівника департаменту кваліфіковано за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах).

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