Таміла Ташева з «Голосу», яка підтримала в залі законопроект 12414, заявила, що голосуватиме за скасування його норм

Народний депутат від «Голосу» Таміла Ташева заявила, що проголосує за президентський законопроект, яким скасовується основний масив норм законопроекту 12414, який вона раніше підтримала.

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Як відомо, починаючи з середини дня 24 липня, низка народних депутатів, які голосували за законопроект 12414 стосовно НАБУ і САП, почали публічно писати про свою «помилку». При цьому ще зранку 24 липня низка нардепів видала пости у його підтримку.

Відповідні дописи про свою «помилку» з голосуванням за законопроект 12414 зробили зокрема народні депутати Сергій Штепа, Жан Беленюк, Олександр Васюк та інші. І навіть Мар’яна Безугла, яка вийшла 24 липня до мітингарів проти законопроекту 12414, заявила, що «майже готова голосувати відміну закону», хоча невідомо, з іронією чи ні.

Народний депутат Ігор Фріс зазначив, що «законність та право сьогодні другорядні. Зберегти б державу. Тут погоджуюсь безапеляційно», але «писати, як інші про якусь помилку – не буду. Я вмію читати закони та приймати рішення. І нести за них відповідальність. І виправляти свої рішення теж».

Нагадаємо, одним з аргументів, які прозвучали від депутата Сергія Штепи, чому він голосував «за» стало те, що він думав, що «був впевнений, що питання узгоджено з усіма партнерами на найвищому рівні», але згодом виявив «з коментарів Урсули фон дер Ляєн та Ліндсі Грема відсутність такого узгодження».

Іншим чином планує голосувати і Таміла Ташева від фракції «Голос», яка 22 липня підтримала законопроект 12414. Вона також вказала, що 24 липня зрозуміла, що «процес не був узгоджений».

«Так, я проголосувала за цей закон. Це було непросте рішення, ухвалене в умовах стислих термінів та обмеженої поінформованості. Водночас, і це звучало і визнавалось багатьма — результативність системи останні роки викликала багато питань.

Зараз вже зрозуміло, що не весь процес був належним чином узгоджений. Законопроєкт, у тій редакції, яка була винесена на голосування, викликав занепокоєння не тільки суспільства, а й міжнародних партнерів. І це сигнал, який не можна ігнорувати», зазначила вона.

«Президентом було внесено невідкладний законопроєкт #13533, який відповідає всім суспільним запитам та запитам міжнародних партнерів. Він розроблявся за участі всіх сторін: зокрема НАБУ та САП — які брали активну участь та закликали його підтримати. Наші міжнародні партнери в курсі цього процесу. Я ознайомилась із документом і вважаю його збалансованим і необхідним. Я підтримую цей законопроєкт. Верховна Рада має якнайшвидше зібратися, провести обговорення і ухвалити рішення», підкреслила Ташева.

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» проаналізувала, як будуть виглядати відповідні норми КПК та закону про прокуратуру у разі ухвалення законопроекту Володимира Зеленського 13533, що в них залишиться від внесених законопроектом 12414 новел, а що – буде повернуто до попереднього стану.

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Також законопроект Президента 13533 про НАБУ і САП доручає Кабміну і НАБУ внести зміни щодо заборони виїзду працівників НАБУ за кордон, окрім випадків службових відряджень, однак відповідно до рішення РНБО у 2023 році посадовцям вже заборонили виїзд за кордон – крім службових відряджень та лікування.

Автор: Наталя Мамченко