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Таміла Ташева з «Голосу», яка підтримала в залі законопроект 12414, заявила, що голосуватиме за скасування його норм

13:20, 25 липня 2025
Народний депутат від «Голосу» Таміла Ташева заявила, що проголосує за президентський законопроект, яким скасовується основний масив норм законопроекту 12414, який вона раніше підтримала.
Таміла Ташева з «Голосу», яка підтримала в залі законопроект 12414, заявила, що голосуватиме за скасування його норм
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Як відомо, починаючи з середини дня 24 липня, низка народних депутатів, які голосували за законопроект 12414 стосовно НАБУ і САП, почали публічно писати про свою «помилку». При цьому ще зранку 24 липня низка нардепів видала пости у його підтримку.

Відповідні дописи про свою «помилку» з голосуванням за законопроект 12414 зробили зокрема народні депутати Сергій Штепа, Жан Беленюк, Олександр Васюк та інші. І навіть Мар’яна Безугла, яка вийшла 24 липня до мітингарів проти законопроекту 12414, заявила, що «майже готова голосувати відміну закону», хоча невідомо, з іронією чи ні.

Народний депутат Ігор Фріс зазначив, що «законність та право сьогодні другорядні. Зберегти б державу. Тут погоджуюсь безапеляційно», але «писати, як інші про якусь помилку – не буду. Я вмію читати закони та приймати рішення. І нести за них відповідальність. І виправляти свої рішення теж».

Нагадаємо, одним з аргументів, які прозвучали від депутата Сергія Штепи, чому він голосував «за» стало те, що він думав, що «був впевнений, що питання узгоджено з усіма партнерами на найвищому рівні», але згодом виявив «з коментарів Урсули фон дер Ляєн та Ліндсі Грема відсутність такого узгодження».

Іншим чином планує голосувати і Таміла Ташева від фракції «Голос», яка 22 липня підтримала законопроект 12414. Вона також вказала, що 24 липня зрозуміла, що «процес не був узгоджений».

«Так, я проголосувала за цей закон. Це було непросте рішення, ухвалене в умовах стислих термінів та обмеженої поінформованості. Водночас, і це звучало і визнавалось багатьма — результативність системи останні роки викликала багато питань.

Зараз вже зрозуміло, що не весь процес був належним чином узгоджений. Законопроєкт, у тій редакції, яка була винесена на голосування, викликав занепокоєння не тільки суспільства, а й міжнародних партнерів. І це сигнал, який не можна ігнорувати», зазначила вона.

«Президентом було внесено невідкладний законопроєкт #13533, який відповідає всім суспільним запитам та запитам міжнародних партнерів.  Він розроблявся за участі всіх сторін: зокрема НАБУ та САП — які брали активну участь та закликали його підтримати. Наші міжнародні партнери в курсі цього процесу. Я ознайомилась із документом і вважаю його збалансованим і необхідним. Я підтримую цей законопроєкт. Верховна Рада має якнайшвидше зібратися, провести обговорення і ухвалити рішення», підкреслила Ташева.

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» проаналізувала, як будуть виглядати відповідні норми КПК та закону про прокуратуру у разі ухвалення законопроекту Володимира Зеленського 13533, що в них залишиться від внесених законопроектом 12414 новел, а що – буде повернуто до попереднього стану.

Президентський законопроект про НАБУ і САП залишає можливість спрощеного порядку набору людей до прокуратури з числа екс-правоохоронців

Також законопроект Президента 13533 про НАБУ і САП доручає Кабміну і НАБУ внести зміни щодо заборони виїзду працівників НАБУ за кордон, окрім випадків службових відряджень, однак відповідно до рішення РНБО у 2023 році посадовцям вже заборонили виїзд за кордон – крім службових відряджень та лікування.

Автор: Наталя Мамченко

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Таміла Ташева з «Голосу», яка підтримала в залі законопроект 12414, заявила, що голосуватиме за скасування його норм

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