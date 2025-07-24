Депутат від «Слуги народу» Сергій Штепа заявив, що під час голосування за закон 12414 «був впевнений, що питання узгоджено з усіма партнерами на найвищому рівні»

Але потім Сергій Штепа раптово виявив «з коментарів Урсули фон дер Ляєн та Ліндсі Грема відсутність такого узгодження» для голосування за законопроект 12414 стосовно НАБУ і САП.

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Народний депутат від фракції «Слуга народу» Сергій Штепа зробив допис, в якому розповів, що «помилково» проголосував за законопроект 12414 стосовно статусу НАБУ і САП.

«Я був упевнений: якщо це питання терміново виноситься на голосування, то воно узгоджено з усіма нашими партнерами на найвищому рівні.

Надалі з коментарів Урсули фон дер Ляєн та Ліндсі Грема стала очевидною відсутність такого узгодження, що викликає занепокоєння», зазначив Сергій Штепа.

Також він підкреслив, що на нього «не працює тиск в соціальних мережах і згадки в ЗМІ на кшталт «список тих, хто голосував за знищення антикорупційних органів».

Депутат пояснив, що розглядав цей законопроект «як спробу оптимізувати розподіл навантаження між правоохоронними органами з метою зосередження уваги НАБУ та САП на справах високої пріоритетності» і нагадав, що «місяць тому публічно хвалив НАБУ та САП за те, що вони викрили розкрадання бюджетних коштів».

«Так, я вважаю голосування за 12414 помилкою», вказав він.

Нагадаємо, що 24 липня стало відомо, що сенатору-республіканцю Ліндсі Грему не подобається законопроект 12414. Свій допис Сергій Штепа також зробив 24 липня, хоча відповідне голосування відбулося 22 липня.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрований законопроект 13531, яким пропонується скасувати усі внесені законопроектом 12414 зміни до КПК та до закону про прокуратуру щодо статусу НАБУ і САП.

Ініціаторами законопроекту виступили 48 депутатів, в основному, від фракції «Голос» та «Європейська солідарність».

Від фракції «Слуга народу» законопроект підписали Микита Потураєв, Федір Веніславський, Анастасія Радіна, Ігор Василів, Тетяна Циба, Олег Бондаренко, Олексій Мовчан, Сергій Козир, Павло Фролов та Ганна Бондар.

Також законопроект підписали троє депутатів від «Батьківщини» Людмила Буймістер, Вадим Івченко та Валентин Наливайченко.

Автор: Наталя Мамченко

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