Суд відмовив у зміні черговості спадкування жінці, яка прожила з чоловіком понад 5 років — деталі справи

Позивачка не довела безпорадного стану спадкодавця та факту проживання з ним однією сім’єю — рішення суду

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Встановити факт проживання однією сім’єю без реєстрації шлюбу зі спадкодавцем з 2017 по 2023 рік, змінити черговість спадкування після його смерті та надати їй право на спадкування в першій черзі – з такими позовними вимогами до суду звернулася жителька Хмельницької області. Про це повідомив Хмельницький апеляційний суд.

За її словами, після смерті чоловіка, з яким понад 5 років проживала однією сім`єю, вона звернулася до нотаріуса із заявою про прийняття спадщини – квартири. Приватний нотаріус у відповіді зазначила, що для оформлення спадщини необхідно встановити факт родинних відносин зі спадкодавцем та що із заявами про прийняття цієї спадщини звернулися також донька та тітка померлого.

На думку Хмельницького міськрайонного суду, який розглядав справу, позивачка не довела факт спільного проживання зі спадкодавцем однією сім`єю без реєстрації шлюбу не менше п`яти років до часу відкриття спадщини після його смерті та підстав для зміни черговості спадкування. Тож місцевий суд у позові відмовив.

Жінка оскаржила це рішення до апеляційного суду з проханням його скасувати та задовольнити позов. Вона пояснила, що факт спільного проживання зі спадкодавцем підтвердили допитані в судовому засіданні троє свідків. Сказала, що саме вона займалася похованням цивільного чоловіка, понесла фінансові витрати, у той час, як доньки чи тітки, яка взагалі не спілкувалася зі спадкодавцем, на похороні не було.

Апелянтка також вказала, що за життя чоловік мав проблеми зі здоров`ям і перебував у безпорадному стані внаслідок зловживання алкоголем. Ця обставина, на її переконання, є обов`язковою умовою для зміни черговості спадкування.

Як встановив суд, документально підтверджено, що позивачка зробила всі необхідні організаційні заходи та понесла всі фінансові витрати на поховання чоловіка, з яким проживала за однією адресою з осені 2017 року. Причина його смерті – «токсична дія етанолу».

Апеляційний суд звернув увагу, що спадкоємець наступної черги за законом може за рішенням суду одержати право на спадкування разом зі спадкоємцями тієї черги, яка має право на спадкування. Умови – тривалі опіка, матеріальне забезпечення, надання іншої допомоги спадкодавцеві, який через похилий вік, тяжку хворобу або каліцтво був у безпорадному стані.

За матеріалами справи, спадкодавець помер у 47 років й немає доказів, що у нього була тяжка хвороба, внаслідок якої він міг перебувати у безпорадному стані та потребувати стороннього догляду, допомоги й піклування.

«Обставина, що спадкодавець зловживав спиртними напоями не свідчить про те, що він не міг самостійно забезпечити умови свого життя, перебуваючи у безпорадному стані, та потребував стороннього догляду. Також позивачкою не надано належних та допустимих доказів на підтвердження того, що вона особисто протягом тривалого часу здійснювала опіку над спадкоємцем, надавала матеріальну або іншу допомогу», – йдеться у постанові Хмельницького апеляційного суду.

Позаяк позивачка не довела перебування спадкодавця у безпорадному стані, колегія суддів погодилася з висновком суду першої інстанції про відсутність правових підстав для задоволення вимоги про зміну черговості одержання права на спадкування. За таких обставин задоволення вимог про встановлення факту проживання однією сім`єю не призведе до захисту її спадкових прав, вважає апеляційний суд.

При цьому суд зауважив, що не може бути доказами факту проживання однією сім'єю як чоловіка та дружини показання свідків та спільне проживання за однією адресою (на що вказувала апелянтка) за відсутності інших доказів про спільний побут та бюджет, ведення спільного господарства, наявності взаємних прав і обов`язків, притаманних подружжю.

Відтак апеляційний суд підтвердив законність рішення суду першої інстанції та залишив апеляційну скаргу без задоволення.

З постановою апеляційного суду у справі № 686/10303/24 можна буде ознайомитися у ЄДРСР.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.