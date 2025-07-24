Суд отказал в изменении очередности наследования женщине, которая прожила с мужчиной более 5 лет — детали дела

Истец не доказала беспомощного состояния наследодателя и факта проживания с ним одной семьей — решение суда.

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Установить факт проживания одной семьей без регистрации брака с наследодателем с 2017 по 2023 год, изменить очередь наследования после его смерти и предоставить ей право на наследование в первую очередь — с такими исковыми требованиями в суд обратилась жительница Хмельницкой области.

По ее словам, после смерти мужчины, с которым она проживала одной семьей более 5 лет, она обратилась к нотариусу с заявлением о принятии наследства — квартиры. Частный нотариус в ответе указала, что для оформления наследства необходимо установить факт родственных отношений с наследодателем, и что с заявлениями о принятии этого наследства обратились также дочь и тетя умершего.

По мнению Хмельницкого горрайонного суда, который рассматривал дело, истец не доказала факт совместного проживания с наследодателем одной семьей без регистрации брака не менее пяти лет до открытия наследства после его смерти, а также оснований для изменения очереди наследования. Поэтому суд первой инстанции в иске отказал.

Женщина обжаловала это решение в апелляционном суде с просьбой его отменить и удовлетворить иск. Она объяснила, что факт совместного проживания с наследодателем подтвердили трое свидетелей, допрошенных в судебном заседании. Указала, что именно она занималась похоронами гражданского мужа, понесла финансовые расходы, тогда как дочери или тети, которая вообще не общалась с наследодателем, на похоронах не было.

Апеллянтка также указала, что при жизни мужчина имел проблемы со здоровьем и находился в беспомощном состоянии вследствие злоупотребления алкоголем. Это обстоятельство, по ее убеждению, является обязательным условием для изменения очереди наследования.

Как установил суд, документально подтверждено, что истец выполнила все необходимые организационные меры и понесла все финансовые расходы на похороны мужчины, с которым она проживала по одному адресу с осени 2017 года. Причина его смерти — «токсическое действие этанола».

Апелляционный суд обратил внимание, что наследник следующей очереди по закону может по решению суда получить право на наследование вместе с наследниками очереди, имеющей такое право. Условия — длительная опека, материальное обеспечение, предоставление другой помощи наследодателю, который вследствие преклонного возраста, тяжелой болезни или увечья находился в беспомощном состоянии.

Согласно материалам дела, наследодатель умер в 47 лет и нет доказательств того, что у него была тяжелая болезнь, из-за которой он мог находиться в беспомощном состоянии и нуждаться в уходе, помощи и опеке.

«Обстоятельство, что наследодатель злоупотреблял алкогольными напитками, не свидетельствует о том, что он не мог самостоятельно обеспечивать условия своей жизни, находился в беспомощном состоянии и нуждался в постороннем уходе. Также истцом не представлено надлежащих и допустимых доказательств того, что она лично в течение длительного времени осуществляла опеку над наследодателем, предоставляла материальную или иную помощь», — говорится в постановлении Хмельницкого апелляционного суда.

Поскольку истец не доказала пребывания наследодателя в беспомощном состоянии, коллегия судей согласилась с выводом суда первой инстанции об отсутствии правовых оснований для удовлетворения требования об изменении очередности получения права на наследование. При таких обстоятельствах удовлетворение требований об установлении факта проживания одной семьей не приведет к защите ее наследственных прав, считает апелляционный суд.

При этом суд отметил, что доказательствами факта проживания одной семьей как мужа и жены не могут быть только показания свидетелей и совместное проживание по одному адресу (на что ссылалась апеллянтка) при отсутствии иных доказательств совместного быта и бюджета, ведения общего хозяйства, наличия взаимных прав и обязанностей, присущих супругам.

Таким образом, апелляционный суд подтвердил законность решения суда первой инстанции и оставил апелляционную жалобу без удовлетворения.

С постановлением апелляционного суда по делу № 686/10303/24 можно будет ознакомиться в Едином госреестре судебных решений.

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