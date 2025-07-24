Депутат от «Слуги народа» Сергей Штепа заявил, что во время голосования за закон 12414 «был уверен, что вопрос согласован со всеми партнерами на высшем уровне»

Однако впоследствии Сергей Штепа обнаружил «из комментариев Урсулы фон дер Ляйен и Линдси Грэма отсутствие такого согласования».

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Народный депутат от фракции «Слуга народа» Сергей Штепа сделал сообщение, в котором рассказал, что «ошибочно» проголосовал за законопроект 12414 относительно статуса НАБУ и САП.

«Я был уверен: если этот вопрос срочно выносится на голосование, то он согласован со всеми нашими партнерами на высшем уровне. В дальнейшем из комментариев Урсулы фон дер Ляйен и Линдси Грэма стало очевидным отсутствие такого согласования, что вызывает беспокойство», — отметил Сергей Штепа.

Также он подчеркнул, что на него «не работает давление в социальных сетях и упоминания в СМИ вроде «список тех, кто голосовал за уничтожение антикоррупционных органов».

Депутат пояснил, что рассматривал этот законопроект «как попытку оптимизировать распределение нагрузки между правоохранительными органами с целью сосредоточения внимания НАБУ и САП на делах высокой приоритетности» и напомнил, что «месяц назад публично хвалил НАБУ и САП за то, что они разоблачили хищение бюджетных средств».

«Да, я считаю голосование за 12414 ошибкой», — указал он.

Напомним, 24 июля стало известно о том, что сенатору-республиканцу Линдси Грэму не нравится законопроект 12414. Свой пост Сергей Штепа также сделал 24 июля, хотя голосование состоялось 22 июля.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект 13531, которым предлагается отменить все внесенные законопроектом 12414 изменения в Уголовный процессуальный кодекс и в закон о прокуратуре относительно статуса НАБУ и САП.

Инициаторами законопроекта выступили 48 депутатов, в основном от фракций «Голос» и «Европейская солидарность».

От фракции «Слуга народа» законопроект подписали Никита Потураев, Федор Вениславский, Анастасия Радина, Игорь Василив, Татьяна Цыба, Олег Бондаренко, Алексей Мовчан, Сергей Козырь, Павел Фролов и Анна Бондарь.

Также законопроект подписали трое депутатов от «Батькивщины» Людмила Буймистер, Вадим Ивченко и Валентин Наливайченко.

Автор: Наталя Мамченко

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