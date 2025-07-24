Практика судов
  1. В Украине
  2. / Законодательство

Депутат от «Слуги народа» Сергей Штепа заявил, что во время голосования за закон 12414 «был уверен, что вопрос согласован со всеми партнерами на высшем уровне»

17:25, 24 июля 2025
Однако впоследствии Сергей Штепа обнаружил «из комментариев Урсулы фон дер Ляйен и Линдси Грэма отсутствие такого согласования».
Депутат от «Слуги народа» Сергей Штепа заявил, что во время голосования за закон 12414 «был уверен, что вопрос согласован со всеми партнерами на высшем уровне»
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Народный депутат от фракции «Слуга народа» Сергей Штепа сделал сообщение, в котором рассказал, что «ошибочно» проголосовал за законопроект 12414 относительно статуса НАБУ и САП.

«Я был уверен: если этот вопрос срочно выносится на голосование, то он согласован со всеми нашими партнерами на высшем уровне. В дальнейшем из комментариев Урсулы фон дер Ляйен и Линдси Грэма стало очевидным отсутствие такого согласования, что вызывает беспокойство», — отметил Сергей Штепа.

Также он подчеркнул, что на него «не работает давление в социальных сетях и упоминания в СМИ вроде «список тех, кто голосовал за уничтожение антикоррупционных органов».

Депутат пояснил, что рассматривал этот законопроект «как попытку оптимизировать распределение нагрузки между правоохранительными органами с целью сосредоточения внимания НАБУ и САП на делах высокой приоритетности» и напомнил, что «месяц назад публично хвалил НАБУ и САП за то, что они разоблачили хищение бюджетных средств».

«Да, я считаю голосование за 12414 ошибкой», — указал он.

Напомним, 24 июля стало известно о том, что сенатору-республиканцу Линдси Грэму не нравится законопроект 12414. Свой пост Сергей Штепа также сделал 24 июля, хотя голосование состоялось 22 июля.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект 13531, которым предлагается отменить все внесенные законопроектом 12414 изменения в Уголовный процессуальный кодекс и в закон о прокуратуре относительно статуса НАБУ и САП.

Инициаторами законопроекта выступили 48 депутатов, в основном от фракций «Голос» и «Европейская солидарность».

От фракции «Слуга народа» законопроект подписали Никита Потураев, Федор Вениславский, Анастасия Радина, Игорь Василив, Татьяна Цыба, Олег Бондаренко, Алексей Мовчан, Сергей Козырь, Павел Фролов и Анна Бондарь.

Также законопроект подписали трое депутатов от «Батькивщины» Людмила Буймистер, Вадим Ивченко и Валентин Наливайченко.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

НАБУ закон САП депутат

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
На сайте Президента опубликовали петицию о критическом состоянии с зарплатами в аппаратах судов – РСУ

Также Совет судей Украины принял решение об обращении к Президенту Украины, касающееся решения вопроса с критическим состоянием оплаты труда работников аппаратов судов.

Утрата силы нормой УПК вследствие ее изменения или признания неконституционной не является основанием для пересмотра решения, принятого до изменений – Верховный Суд

Утрата силы положения Уголовного процессуального кодекса вследствие изменения УПК или признания такого положения неконституционным не является основанием для пересмотра решения, принятого в соответствии с порядком, существовавшим на момент его принятия – Верховный Суд.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об отмене изменений относительно статуса НАБУ и САП

Среди 48 депутатов-инициаторов законопроекта об отмене поправок, внесенных законом 12414, — 10 депутатов от фракции «Слуга народа».

Президент Зеленский объявил, что согласовал законопроект, предусматривающий отсутствие российских связей и независимость НАБУ и САП

«Самое главное – реальные инструменты, никаких российских связей и независимость НАБУ и САП, законопроект сегодня будет внесен в Верховную Раду», – указал Владимир Зеленский.

75 судей отбора 2017 года обратились к депутатам и ВСП относительно недопущения снижения уровня судейского вознаграждения при введении базовой величины

Размер фактически получаемого судьей местного суда вознаграждения после вычета всех налогов и сборов – 57 тысяч грн в месяц – значительно ниже, чем предусмотренный законом о судоустройстве, и существенно отличается от озвученного в публичном информационном пространстве.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ігор Кощеєв
    Ігор Кощеєв
    суддя Центрального апеляційного господарського суду
  • Тетяна Козир
    Тетяна Козир
    суддя Північного апеляційного господарського суду
  • Ольга Лук’янчук
    Ольга Лук’янчук
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду