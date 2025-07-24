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В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об отмене изменений относительно статуса НАБУ и САП

15:32, 24 июля 2025
Среди 48 депутатов-инициаторов законопроекта об отмене поправок, внесенных законом 12414, — 10 депутатов от фракции «Слуга народа».
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об отмене изменений относительно статуса НАБУ и САП
Фото: rada.gov.ua
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В Верховной Раде зарегистрирован законопроект 13531, которым предлагается отменить все внесенные законопроектом 12414 изменения в Уголовный процессуальный кодекс и в закон о прокуратуре относительно статуса НАБУ и САП.

Инициаторами законопроекта выступили 48 депутатов, в основном от фракций «Голос» и «Европейская солидарность».

От фракции «Слуга народа» законопроект подписали Никита Потураев, Федор Вениславский, Анастасия Радина, Игорь Василив, Татьяна Цыба, Олег Бондаренко, Алексей Мовчан, Сергей Козырь, Павел Фролов и Анна Бондарь.

Также законопроект подписали трое депутатов от «Батькивщины» Людмила Буймистер, Вадим Ивченко и Валентин Наливайченко.

Примечательно, что среди инициаторов законопроекта также Нина Южанина, которая голосовала за законопроект 12414 и ранее отмечала одно из полезных изменений этого законопроекта относительно того, что, по ее мнению, сужаются возможности правоохранителей для проникновения в жилье без решения суда.

Также вскоре в Верховной Раде должен появиться текст законопроекта Президента Владимира Зеленского. Так, Президент Владимир Зеленский заявил, что только что согласовал текст законопроекта, который, по его словам, «гарантирует реальное укрепление системы правопорядка в Украине, независимость антикоррупционных органов, а также надежную защиту системы правопорядка от любого российского влияния или вмешательства».

«Текст сбалансирован. Самое главное – реальные инструменты, никаких российских связей и независимость НАБУ и САП. Законопроект сегодня будет внесен в Верховную Раду Украины», – подчеркнул Президент. «Важно, что сохраняем единство. Важно, что сохраняем независимость. Важно, что уважаем позицию всех украинцев и благодарны каждому, кто с Украиной», – подытожил он.

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла, а Президент подписал законопроект №12414, который касается баланса полномочий между НАБУ, САП и Офисом генерального прокурора.

Добавим, Владимир Зеленский 23 июля провел совещание с руководителями всех правоохранительных и антикоррупционных органов, а также с генеральным прокурором.

Президент заявил, что в Верховную Раду будет внесен президентский законопроект, в котором будут все нормы независимости антикоррупционных институций.

В свою очередь глава МВД Игорь Клименко отметил, что изменения в законы о НАБУ и САП будут готовы в течение 2 недель.

Очевидно, с подготовкой этих изменений решили ускориться.

Автор: Наталя Мамченко

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НАБУ Верховная Рада Украины законопроект САП

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В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об отмене изменений относительно статуса НАБУ и САП

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