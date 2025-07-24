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Искусственный интеллект научился восстанавливать древнеримские надписи – новый инструмент определяет дату, содержание и место

20:45, 24 июля 2025
Инструмент Aeneas анализирует тысячи латинских надписей и помогает ученым точно воспроизводить утраченные фрагменты.
Искусственный интеллект научился восстанавливать древнеримские надписи – новый инструмент определяет дату, содержание и место
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Исследователи представили новый инструмент на базе искусственного интеллекта, который способен восстанавливать утраченные фрагменты древнеримских надписей, определять примерную дату их создания и даже предсказывать место происхождения. Проект был реализован совместно специалистами Ноттингемского университета (Великобритания) и командой компании Google DeepMind, передает The Art Newspaper.

Новую разработку назвали Aeneas — в честь героя древнегреческой и римской мифологии. Как объясняет исследовательница Тэа Зоммерсхильд, это первая в мире модель искусственного интеллекта, созданная специально для анализа и контекстуализации античных надписей.

«Aeneas помогает историкам интерпретировать, датировать и восстанавливать фрагментарные латинские тексты», — отмечает она.

Ежегодно археологи обнаруживают около 1500 латинских надписей — на камне, зданиях или артефактах. Однако большинство из них сохранилось лишь частично из-за разрушений или эрозии. Чтобы восстановить содержание, исследователи вручную анализируют сотни подобных текстов, что занимает много времени.

«Это как собрать гигантский пазл, в котором сохранилось лишь 10% деталей», — поясняет Зоммерсхильд. — «Мы часто даже не знаем, где и когда была сделана надпись».

Aeneas меняет эту ситуацию. Благодаря анализу почти 177 тысяч латинских надписей, созданных в период от VII века до н.э. до VIII века н.э. — от Британии до Месопотамии — система способна:

  • восстанавливать утраченные фрагменты, даже если неизвестна их длина;
  • определять вероятное место создания надписи;
  • устанавливать дату с точностью до 13 лет;
  • находить схожие по структуре или содержанию тексты.

Эффективность Aeneas проверили на примере Res Gestae Divi Augusti — знаменитой надписи времен императора Августа, высеченной в храме в турецкой Анкаре. Хотя точная дата создания этого текста до сих пор является предметом научных споров, ИИ смог установить временные рамки, совпадающие с ведущими версиями историков.

Другой пример — надпись на алтаре из немецкого города Майнц. Aeneas точно определил дату (около 214 года н.э.), место происхождения (римская провинция Верхняя Германия) и предложил варианты восстановления поврежденного текста. По словам Зоммерсхильд, для команды это были «потрясающие моменты».

Результаты исследования опубликованы в журнале Nature. Как подчеркивают авторы проекта, Aeneas не заменяет историков, а дополняет их работу.

«Мы мечтаем, чтобы этот инструмент стал помощником в музеях или на археологических раскопках — там, где только что обнаружили новую надпись», — резюмирует исследовательница.

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искусственный интеллект технологии ИИ

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