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Штучний інтелект навчився відновлювати давньоримські написи — новий інструмент визначає дату, зміст і місце

20:45, 24 липня 2025
Інструмент Aeneas аналізує тисячі латинських написів і допомагає вченим точно відтворювати втрачені фрагменти.
Штучний інтелект навчився відновлювати давньоримські написи — новий інструмент визначає дату, зміст і місце
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Дослідники представили новий інструмент на базі штучного інтелекту, який здатен відновлювати втрачені фрагменти давньоримських написів, визначати приблизну дату їх створення та навіть передбачати місце походження. Проект реалізували спільно фахівці Університету Ноттінгема (Велика Британія) та команда компанії Google DeepMind, передає TheArtNewspaper.

Нову розробку назвали Aeneas — на честь героя давньогрецької та римської міфології. Як пояснює дослідниця Теа Зоммерсхілд, це перша у світі модель штучного інтелекту, створена спеціально для аналізу та контекстуалізації античних написів.

«Aeneas допомагає історикам інтерпретувати, датувати й відновлювати фрагментарні латинські тексти», — зазначає вона.

Щороку археологи виявляють близько 1500 латинських написів — на камені, будівлях чи артефактах. Однак переважно вони збереглися лише частково через руйнування або ерозію. Щоб відновити зміст, дослідники вручну аналізують сотні подібних текстів, що займає багато часу.

«Це як зібрати величезний пазл, у якому збереглося лише 10% частин», — пояснює Зоммерсхілд. — «Ми часто навіть не знаємо, де і коли було зроблено напис».

Aeneas змінює цю ситуацію. Завдяки аналізу майже 177 тисяч латинських написів, створених у період від VII століття до н.е. до VIII століття н.е. — від Британії до Месопотамії — система здатна:

  • відтворювати втрачені фрагменти, навіть якщо невідомо, скільки саме тексту бракує;
  • визначати ймовірне місце створення напису;
  • встановлювати дату з точністю до 13 років;
  • знаходити схожі за структурою чи змістом написи.

Ефективність Aeneas перевірили на прикладі Res Gestae Divi Augusti — знаменитого напису часів імператора Августа, викарбуваного в храмі у турецькій Анкарі. Хоча точну дату створення цього тексту історики досі обговорюють, AI зміг встановити часові межі, що збігаються з провідними науковими версіями.

Ще один приклад — напис на вівтарі з німецького міста Майнц. Aeneas точно визначив дату (близько 214 року н.е.), місце походження (римська провінція Верхня Германія) та запропонував варіанти відновлення пошкодженого тексту. За словами Зоммерсхілд, для команди це стали «вражаючі моменти».

Результати дослідження опубліковані у журналі Nature. Як підкреслюють автори проекту, Aeneas не замінює істориків, а доповнює їхню роботу.

«Ми мріємо, щоб цей інструмент став помічником у музеях чи на археологічних розкопках — там, де щойно виявили новий напис», — резюмує дослідниця.

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штучний інтелект технології ШІ

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