Суд звільнив з-під варти детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова

19:30, 3 грудня 2025
Руслана Магамедрасулова суд звільнив з-під варти.
Суд звільнив з-під варти детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова
Фото: Павло Багмут, Укрінформ
У середу, 3 грудня, Київський апеляційний суд звільнив з-під варти детектива Національного антикорупційного бюро Руслана Магамедрасулова, якого СБУ затримала у справі щодо незаконного ведення бізнесу в Росії.

Відповідне рішення оголосив головуючий колегії суддів Валерій Лашевич.

За інформацією Укрінформу, у ході судового розгляду клопотання прокурор зазначив, що потреба детектива Магамедрасулова в ізоляції від можливого незаконного впливу, зокрема на свідків, втратила актуальність, оскільки слідство зібрало достатньо доказів і матеріалів. Зокрема, у кримінальному провадженні завершено ключові слідчі дії, допитано основних свідків, зібрано докази, а також проведено низку судових експертиз.

Раніше ми також повідомляли, що Печерський суд Києва 27 жовтня обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобовʼязання свідку у справі детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова — Юсуфу Мамешеву.

«Судово-юридична газета» також неодноразово висвітлювала хід цієї справи. Прокуратура підозрює його у наданні неправдивих свідчень.

