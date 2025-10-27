Свідку у справі детектива НАБУ Магамедрасулова обрали запобіжний захід у Києві

Юсуфу Мамешеву, який проходить свідком у провадженні проти детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова,обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобовʼязання.

Печерський суд Києва 27 жовтня 2025 року обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобовʼязання свідку у справі детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова — Юсуфу Мамешеву.

«Судово-юридична газета» раніше неодноразово висвітлювала хід цієї справи. Прокуратура підозрює його у наданні неправдивих свідчень.

За версією прокурорів, Юсуф Мамешев надав неправдиві свідчення про країну продажу технічних конопель та товарів та сировин. Обвинувачення зазначає, що Мамешев у своїх свідченнях говорить, що продаж планувався до Узбекистану, де є відповідні потужності для переробки та ринок збуту.

Та прокурори стверджують, що за результатами аудіоекспертиз, Руслан Магамедрасулов та його батько нібито планували продаж конопель до Дагестану. Таким чином, сторона обвинувачення подає це як один з доказів неправдивих свідчень Мамешевим.

Суд оцінив надані слідством докази та задовольнив клопотання прокуратури і призначив запобіжний захід Мамешеву у вигляді особистого зобовʼязання, а також зобовʼязав Мамешева:

здати закордонний паспорт;

з’являтися до суду за викликом;

носити електронний браслет.

Сам Юсуф Мамешев виправдовувася тим, що з боку СБУ чинився тиск на нього та його сина. За його словами співробітники спецслужби надсилали йому погрози та призначали зустрічі, погрожуючи «проблемами», якщо він не змінить свої свідчення.

Нібито близько місяца тому, після відмови змінити показання, того ж вечора ТЦК оголосило його в розшук, а вже наступного ранку його затримала поліція та доставила в ТЦК.

За інформацією «Судово-юридичної газети», нещодавно Мамешева затримали працівники територіального центру комплектування, але після дзвінка невідомим особам співробітники НАБУ прибули на місце та силоміць забрали його, пояснюючи це тим, що він є «цінним свідком».

«Від кого захищають – незрозуміло», — зазначають джерела.

За їхніми словами, діям працівників НАБУ нині надається правова оцінка.

Низка спостерігачів звертає увагу, що дії НАБУ можуть створювати враження спроби вплинути на свідків та сформувати вигідну для своїх співробітників версію подій.

Водночас захищати Юсуфа Мамешева публічно взялися представники Центру протидії корупції, а також сумнозвісний блогер Анатолій Шарій та низка проросійських ресурсів, які підтримали його версію про тиск з боку спецслужб — попри те, що п’ять незалежних експертиз підтверджують позицію обвинувачення. Проте, для пропагандистів називати чорне білим, а біле чорним – справа звичайна.

Цікаво, що сам Юсуф Мамешев наразі перебуває під охороною спецпризначенців НАБУ, які супроводжують його під час судових засідань і після них. Мета такого «захисту» залишається незрозумілою, як і мотиви НАБУ, що фактично демонструє власне ставлення до рішень суду.

