18:32, 27 октября 2025
Юсуфу Мамешеву, который проходит свидетелем в производстве против детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, избрали меру пресечения в виде личного обязательства.
Свидетелю по делу детектива НАБУ Магамедрасулова избрали меру пресечения в Киеве
Фото: Общественное
Печерский суд Киева 27 октября 2025 года избрал меру пресечения в виде личного обязательства свидетелю по делу детектива НАБУ Руслана МагамедрасуловаЮсуфу Мамешеву.

«Судебно-юридическая газета» ранее неоднократно освещала ход этого дела. Прокуратура подозревает его в даче ложных показаний.

По версии прокуроров, Юсуф Мамешев предоставил ложные показания о стране продажи технической конопли, товаров и сырья. Обвинение утверждает, что в своих показаниях Мамешев заявлял, будто продажа планировалась в Узбекистан, где есть соответствующие мощности для переработки и рынок сбыта.

Однако прокуроры настаивают, что по результатам аудиоэкспертиз Руслан Магамедрасулов и его отец якобы планировали продажу конопли в Дагестан. Таким образом, сторона обвинения рассматривает это как одно из доказательств ложных показаний Мамешева.

Суд оценил представленные следствием доказательства, удовлетворил ходатайство прокуратуры и назначил Мамешеву меру пресечения в виде личного обязательства, обязав его:

  • сдать заграничный паспорт;
  • являться в суд по вызову;
  • носить электронный браслет.

Сам Юсуф Мамешев оправдывался тем, что со стороны СБУ на него и его сына оказывалось давление. По его словам, сотрудники спецслужбы присылали ему угрозы и назначали встречи, угрожая «проблемами», если он не изменит свои показания.

Якобы около месяца назад, после отказа изменить свидетельские показания, тем же вечером ТЦК объявил его в розыск, а уже на следующее утро его задержала полиция и доставила в ТЦК.

По информации «Судебно-юридической газеты», недавно Мамешева задержали сотрудники территориального центра комплектования, но после звонка неизвестным лицам сотрудники НАБУ прибыли на место и силой забрали его, объясняя это тем, что он является «ценным свидетелем».

«От кого защищают — непонятно», — отмечают источники.

По их словам, действиям сотрудников НАБУ сейчас дается правовая оценка.

Ряд наблюдателей обращает внимание, что действия НАБУ могут создавать впечатление попытки повлиять на свидетелей и сформировать выгодную для своих сотрудников версию событий.

В то же время защищать Юсуфа Мамешева публично взялись представители Центра противодействия коррупции, а также одиозный блогер Анатолий Шарий и ряд пророссийских ресурсов, которые поддержали его версию о давлении со стороны спецслужб — несмотря на то, что пять независимых экспертиз подтверждают позицию обвинения. Однако для пропагандистов называть черное белым, а белое черным — дело обычное.

Интересно, что сам Юсуф Мамешев в настоящее время находится под охраной спецназовцев НАБУ, которые сопровождают его во время судебных заседаний и после них. Цель такого «защиты» остается непонятной, как и мотивы НАБУ, что фактически демонстрирует их собственное отношение к решениям суда.

