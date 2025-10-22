Свидетелю по делу детектива НАБУ Магамедрасулова готовят подозрение за ложные показания в суде

Юсуфу Мамешеву, который проходит свидетелем в производстве против детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, готовят сообщение о подозрении в даче заведомо ложных показаний в суде — источники.

Фото: Суспільне

Юсуфу Мамешеву, который проходит свидетелем в уголовном производстве против детектива Национального антикоррупционного бюро Украины Руслана Магамедрасулова, готовят сообщение о подозрении в даче заведомо ложных показаний под присягой в суде. Об этом стало известно из собственных источников, приближенных к органам обвинения.

По их данным, Магамедрасулов обсуждал с Мамешевым поставки технической конопли в Республику Дагестан (рф) в рамках государственной программы поддержки сельскохозяйственных культур, однако в своих показаниях предоставляет недостоверную информацию в пользу подозреваемого.

Обвинение ссылается на результаты фоноскопических экспертиз — а таких проведено уже три в различных государственных институтах судебных экспертиз — которые, по их данным, подтверждают, что на записях переговоров четко звучит именно Дагестан — субъект российской федерации. Напомним, что с 2022 года торговля с рф запрещена в соответствии с украинским законодательством.

Кроме того, следствием проведена психологическая экспертиза, которая, по их данным, засвидетельствовала противоречивость показаний Мамешева и его попытки умышленно скрыть отдельные обстоятельства от следователей.

В то же время защита Руслана Магамедрасулова, в частности представители Центра противодействия коррупции, адвокаты и отдельные сотрудники НАБУ, заявляют: речь шла не о Дагестане, а об Узбекистане.

Эту версию защиты опровергает сторона обвинения: ни одной государственной программы поддержки технической конопли в Узбекистане не существует, тогда как такая программа действует в Дагестане (рф), и эта программа распространяется на всей территории российской федерации, указывают они. Именно о ней, по мнению обвинения, и шла речь во время обсуждений между подозреваемым детективом НАБУ Магамедрасуловым и свидетелем Мамешевым.

По информации источников, сторона обвинения рассматривает возможность судебного иска против связанных с Магамедрасуловым лиц, которые, по мнению обвинения, умышленно распространяют недостоверную информацию об Узбекистане и вводят общество в заблуждение. Поскольку сторона защиты не предоставила никаких доказательств в свою пользу, имеющих юридическую силу, все их заявления стороной обвинения расцениваются как субъективные утверждения без юридического подтверждения и заведомо ложные.

Сторона обвинения, по информации источников, имеет официальный протокол о наличии государственной программы поддержки технической конопли в Дагестане, утвержденный при участии представителей Министерства аграрной политики Украины, который приложен к доказательной базе уголовного производства.

Отмечается, что Юсуф Мамешев, который до сих пор имеет там родственников, отказался сообщить следствию, чем занимается его брат на территории Дагестана. Кстати, и Магамедрасулов, который имеет родовое происхождение из Дагестана — утверждает, что сам там никогда не был, а отец давно уехал оттуда.

Во время судебного заседания Мамешев заявил, что они с Магамедрасуловым обсуждали исключительно бизнес в Узбекистане. Такие показания обвинение расценивает как дачу заведомо ложных свидетельских показаний под присягой, что является уголовно наказуемым преступлением.

Во время допроса Мамешев также отрицал какие-либо совместные «решения вопросов» с детективом НАБУ Магамедрасуловым, поясняя, что обращался к нему только «за советами», в частности по поводу отсрочки от военной службы.

Однако по данным источников, недавно Мамешева задержали сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК). Но после телефонного звонка неизвестным лицам на место прибыли лично сотрудники НАБУ, которые силой вывезли Мамешева с территории ТЦК под предлогом «ценного свидетеля» в их деле.

Как сообщают источники, правовая оценка действиям сотрудников НАБУ в настоящее время предоставляется и свидетельствует, по мнению стороны обвинения, о том, что Магамедрасулов продолжает помогать Мамешеву не только советами.

По данным обвинения, отец детектива Руслана Магамедрасулова — Сентябрь Магамедрасулов — имеет гражданство российской федерации. Этот факт, по данным обвинения, не был указан детективом при оформлении допуска к государственной тайне, что рассматривается как нарушение законодательства.

Также СБУ сообщала, что Магамедрасулов имел тесные связи с нардепом от ОПЗЖ Федором Христенко, который был недавно доставлен из Дубая в Украину, и якобы дает разоблачительные показания на сотрудников НАБУ и САП, с которыми имел совместные бизнес-проекты. Христенко, как и Магамедрасулова, СБУ проверяет на предмет контактов с российскими спецслужбами и передачи врагам секретной информации.

