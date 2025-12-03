  1. В Украине

Суд освободил из-под стражи детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова

19:30, 3 декабря 2025
Руслана Магамедрасулова суд освободил из-под стражи.
Суд освободил из-под стражи детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова
Фото: Павел Багмут, Укринформ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В среду, 3 декабря, Киевский апелляционный суд освободил из-под варты детектива Национального антикоррупционного бюро Руслана Магамедрасулова, которого СБУ задержала по делу о незаконном ведении бизнеса в России.

Соответствующее решение огласил председательствующий коллегии судей Валерий Лашевич.

По информации Укринформ, в ходе судебного рассмотрения ходатайства прокурор отметил, что необходимость в изоляции детектива Магамедрасулова от возможного незаконного влияния, в частности на свидетелей, утратила актуальность, поскольку следствие собрало достаточно доказательств и материалов. В частности, в уголовном производстве завершены ключевые следственные действия, допрошены основные свидетели, собраны доказательства, а также проведен ряд судебных экспертиз.

Ранее мы также сообщали, что Печерский суд Киева 27 октября избрал меру пресечения в виде личного обязательства свидетелю по делу детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова — Юсуфу Мамешеву.

«Судебно-юридическая газета» также неоднократно освещала ход этого дела. Прокуратура подозревает его в предоставлении ложных показаний.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд НАБУ Киев Киевский апелляционный суд

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Неожиданный маневр: почему два суда по‑своему увидели одну и ту же ДТП в Киеве

Как разные ракурсы видеодоказательств привели к противоположным выводам и кардинально изменили юридическую траекторию дела.

Сильное государство начинается с памяти о тех, кто его творил — Елена Шуляк

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №6493, который вводит особый статус для народных депутатов – основателей государственной независимости Украины.

Ключевые шаги безопасности: как поступить, если ты стал жертвой домашнего насилия

Минюст разработал алгоритм действий по защите во время домашнего насилия.

Комитет поддержал изменения в закон об английском языке: правительство будет определять функции, а госсекретари должности

Комитет предлагает, чтобы Правительство определяло функции, требующие знания английского языка, а каждый государственный секретарь уточнял, какие должности в штатном расписании соответствуют этим функциям.

Активы страховщиков и ломбардов стремительно растут: НБУ обнародовал обзор небанковского сектора

Страховой сектор демонстрирует наибольший рост активов среди небанковских учреждений – данные НБУ.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]