Суд освободил из-под стражи детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова

Руслана Магамедрасулова суд освободил из-под стражи.

Фото: Павел Багмут, Укринформ

В среду, 3 декабря, Киевский апелляционный суд освободил из-под варты детектива Национального антикоррупционного бюро Руслана Магамедрасулова, которого СБУ задержала по делу о незаконном ведении бизнеса в России.

Соответствующее решение огласил председательствующий коллегии судей Валерий Лашевич.

По информации Укринформ, в ходе судебного рассмотрения ходатайства прокурор отметил, что необходимость в изоляции детектива Магамедрасулова от возможного незаконного влияния, в частности на свидетелей, утратила актуальность, поскольку следствие собрало достаточно доказательств и материалов. В частности, в уголовном производстве завершены ключевые следственные действия, допрошены основные свидетели, собраны доказательства, а также проведен ряд судебных экспертиз.

Ранее мы также сообщали, что Печерский суд Киева 27 октября избрал меру пресечения в виде личного обязательства свидетелю по делу детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова — Юсуфу Мамешеву.

«Судебно-юридическая газета» также неоднократно освещала ход этого дела. Прокуратура подозревает его в предоставлении ложных показаний.

