19:46, 3 грудня 2025
Комітет НААУ закликає переглянути норми законопроєкту 4066, щоб гарантії для чоловіків ґрунтувалися на фактичному вихованні дитини, а не на сімейному статусі.
Гарантії для батьків, які виховують дітей самостійно, не мають обмежувати право на шлюб — позиція НААУ
Комітет Національної асоціації адвокатів України проаналізував законопроєкт №4066, який пропонує розширити перелік осіб, до яких не може застосовуватися адміністративний арешт, а також уточнити перелік пом’якшуючих обставин у КУпАП.

Ключові зауваження Комітету

У документі передбачено включення до статей 32 і 36 КУпАП категорії чоловіків, які самостійно виховують дітей у зв’язку зі смертю матері, її безвісною відсутністю або встановленням факту самостійного виховання судом. Ці зміни подаються як «дзеркальні» до чинних гарантій для жінок.

Втім, у НААУ наголошують: прив’язка гарантій до умови неперебування батька у шлюбі є неконституційною та суперечить ст. 23 Сімейного кодексу України. Право на шлюб не може бути обмежене тим, що батько самостійно виховує дитину.

Комітет підкреслює, що народження дитини не зобов’язує батьків укладати шлюб, а у разі смерті матері чоловік не повинен втрачати право на повторний шлюб через виконання батьківських обов’язків.

Додаткові пропозиції

Адвокати підтримали включення до переліку обставин смерті матері або її визнання безвісно відсутньою — це відповідає реальним життєвим ситуаціям.

Водночас Комітет пропонує розширити перелік підстав, додавши:

  • визнання матері недієздатною,
  • позбавлення її батьківських прав.

У цих випадках батько фактично здійснює повну опіку над дитиною.

Позиція Великої Палати Верховного Суду

Комітет звернув увагу на постанову Великої Палати Верховного Суду від 11.09.2024 у справі №201/5972/22, де зазначено:

  • факт самостійного виховання дитини може встановлюватися лише у спорі між батьками;
  • окреме провадження не може використовуватися для створення «заздалегідь встановлених» фактів.

При цьому судді у своїй окремій думці зауважили: в умовах воєнного стану одноосібне виховання може виникати без спору про право — наприклад, через перебування іншого з батьків на окупованій території, у полоні чи фактичне самоусунення від виконання батьківських обов’язків..

Необхідність коректних формулювань

Комітет наголосив на потребі:

  • узгодити формулювання у статтях 32 і 36 КУпАП,
  • відмовитися від зайвого протиставлення «чоловіка» і «жінки»,
  • застосовувати гендерно нейтральні конструкції, зосереджені на фактичному виконанні батьківських обов’язків.

За позицією НААУ, законодавчі зміни мають гарантувати підтримку тому з батьків, хто реально самостійно виховує дитину, без прив’язки до статі чи сімейного статусу.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

