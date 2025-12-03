  1. В Украине

Гарантии для отцов, которые воспитывают детей самостоятельно, не должны ограничивать право на брак — позиция НААУ

19:46, 3 декабря 2025
Комитет НААУ призывает пересмотреть нормы законопроекта 4066, чтобы гарантии для мужчин основывались на фактическом воспитании ребенка, а не на семейном статусе.
Комитет Национальной ассоциации адвокатов Украины проанализировал законопроект №4066, который предлагает расширить перечень лиц, к которым не может применяться административный арест, а также уточнить перечень смягчающих обстоятельств в КУоАП.

Ключевые замечания Комитета

В документе предусмотрено включение в статьи 32 и 36 КУоАП категории мужчин, которые самостоятельно воспитывают детей в связи со смертью матери, ее безвестным отсутствием или установлением факта самостоятельного воспитания судом. Эти изменения подаются как «зеркальные» к действующим гарантиям для женщин.

Вместе с тем, в НААУ подчеркивают: привязка гарантий к условию неперебывания отца в браке является неконституционной и противоречит ст. 23 Семейного кодекса Украины. Право на брак не может быть ограничено тем, что отец самостоятельно воспитывает ребенка.

Комитет подчеркивает, что рождение ребенка не обязывает родителей заключать брак, а в случае смерти матери мужчина не должен терять право на повторный брак из-за выполнения родительских обязанностей.

Дополнительные предложения

Адвокаты поддержали включение в перечень обстоятельств смерти матери или ее признания безвестно отсутствующей — это соответствует реальным жизненным ситуациям.

В то же время Комитет предлагает расширить перечень оснований, добавив:

  • признание матери недееспособной,
  • лишение ее родительских прав.

В этих случаях отец фактически осуществляет полную опеку над ребенком.

Позиция Большой Палаты Верховного Суда

Комитет обратил внимание на постановление Большой Палаты Верховного Суда от 11.09.2024 по делу №201/5972/22, где указано:

  • факт самостоятельного воспитания ребенка может устанавливаться лишь в споре между родителями;
  • отдельное производство не может использоваться для создания «заранее установленных» фактов.

При этом судьи в своем особом мнении отметили: в условиях военного положения одноосибное воспитание может возникать и без спора о праве — например, из-за нахождения другого родителя на оккупированной территории, в плену или фактического самоустранения от выполнения родительских обязанностей.

Необходимость корректных формулировок

Комитет подчеркнул необходимость:

  • согласовать формулировки в статьях 32 и 36 КУоАП,
  • отказаться от лишнего противопоставления «мужчины» и «женщины»,
  • применять гендерно нейтральные конструкции, сосредоточенные на фактическом выполнении родительских обязанностей.

По позиции НААУ, законодательные изменения должны гарантировать поддержку тому из родителей, кто реально самостоятельно воспитывает ребенка, без привязки к полу или семейному статусу.

