У Верховній Раді зареєстрували законопроект про скасування змін щодо статусу НАБУ і САП

Серед 48 депутатів-ініціаторів законопроекту про скасування правок, внесених законом 12414 – 10 депутатів від фракції «Слуга народу».

Фото: rada.gov.ua

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У Верховній Раді зареєстрований законопроект 13531, яким пропонується скасувати усі внесені законопроектом 12414 зміни до КПК та до закону про прокуратуру щодо статусу НАБУ і САП.

Ініціаторами законопроекту виступили 48 депутатів, в основному, від фракції «Голос» та «Європейська солідарність».

Від фракції «Слуга народу» законопроект підписали Микита Потураєв, Федір Веніславський, Анастасія Радіна, Ігор Василів, Тетяна Циба, Олег Бондаренко, Олексій Мовчан, Сергій Козир, Павло Фролов та Ганна Бондар.

Також законопроект підписали троє депутатів від «Батьківщини» Людмила Буймістер, Вадим Івченко та Валентин Наливайченко.

Прикметно, що серед ініціаторів законопроекту також – Ніна Южаніна, яка голосувала за законопроект 12414 і раніше зауважувала про одну з корисних змін цього законопроекту стосовно того, що, на її думку, звужуються можливості правоохоронців для проникнення до житла без ухвали суду.

Також незабаром у Верховній Раді має з’явитися текст законопроекту Президента Володимира Зеленського. Так, Президент Володимир Зеленський заявив, що щойно погодив текст законопроекту, який, за його словами, «гарантує реальне зміцнення системи правопорядку в Україні, незалежність антикорупційних органів, а також надійний захист системи правопорядку від будь-якого російського впливу чи втручання».

«Текст збалансований. Найголовніше – реальні інструменти, жодних російських зв’язків і незалежність НАБУ та САП. Законопроєкт сьогодні буде внесений до Верховної Ради України», підкреслив Президент. «Важливо, що зберігаємо єдність. Важливо, що зберігаємо незалежність. Важливо, що поважаємо позицію всіх українців і вдячні кожному, хто з Україною», підсумував він.

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада прийняла, а Президент підписав законопроект 12414, який стосується балансу повноважень між НАБУ, САП і Офісом генпрокурора.

Додамо, Володимир Зеленський 23 липня провів широку нараду з керівниками всіх правоохоронних і антикорупційних органів, а також з генеральним прокурором.

Президент заявив, що до Верховної Ради буде внесений законопроект, в якому будуть усі норми для незалежності антикорупційних інституцій.

У свою чергу очільник МВС Ігор Клименко зазначив, що зміни до законів про НАБУ і САП будуть готові протягом 2 тижнів. Вочевидь, з підготовкою цих змін вирішили прискоритися.

Автор: Наталя Мамченко

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