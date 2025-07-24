Сенатору-республиканцу Линдси Грэму не понравился закон 12414 о НАБУ и САП — выдал заявление

Линдси Грэм опасается, что закон о полномочиях НАБУ и САП «взрывает часть прогресса».

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Сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм и сенатор-демократ от Нью-Гэмпшира, старший представитель Демократической партии в Комитете по иностранным делам Джин Шагин обнародовали свое заявление в ответ на принятие Верховной Радой закона 4555-IX (законопроект 12414), изменяющего статус НАБУ и САП.

Они отметили, что Украина добилась успехов в борьбе с коррупцией после Революции достоинства, но принятый закон 4555-IX (законопроект 12414) подрывает значительную часть этого прогресса.

"Украина добилась значительных успехов в борьбе с коррупцией после Революции достоинства. Примечательно, что этот прогресс был достигнут в условиях борьбы Украины против агрессии России, что свидетельствует о чрезвычайной воле украинского народа. Мы опасаемся, что недавно принятый Верховной Радой закон, подписанный президентом Зеленским, подрывает значительную часть ожиданием граждан Украины и международного сообщества", - говорится в заявлении сенаторов.

Сенаторы подчеркнули, что среди наиболее частых аргументов противников дальнейшей помощи Украине фигурирует тезис о распространенной коррупции в стране.

"Мы признаем, что Украина продолжает добиваться прогресса в этом направлении, и призываем правительство воздержаться от любых действий, которые могут подорвать этот прогресс", – призвали сенаторы.

В своем заявлении сенаторы подчеркнули, что в США сохраняется сильная двухпартийная поддержка Украины.

Они отметили, что как для самой Украины, так и в интересах Соединенных Штатов важно, чтобы государственное управление отвечало ожиданиям граждан, способствовало экономическому развитию и создавало предпосылки для дальнейших американских инвестиций.

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла, а Президент подписал законопроект №12414, который касается баланса полномочий между НАБУ, САП и Офисом генерального прокурора.

Добавим, Владимир Зеленский 23 июля провел совещание с руководителями всех правоохранительных и антикоррупционных органов, а также с генеральным прокурором.

В свою очередь глава МВД Игорь Клименко отметил, что изменения в законы о НАБУ и САП будут готовы в течение 2 недель.

Добавим: несмотря на заявление Президента Владимира Зеленского о том, что вскоре в Раде появится президентский законопроект с полными гарантиями независимости антикоррупционных институтов, в Киеве состоялся мирный митинг в центре города — возле театра имени Ивана Франко.

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