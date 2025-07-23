На площі біля театру Франка зібрався мітинг щодо закону про НАБУ і САП, відео

У Києві знов зібрався мирний мітинг щодо закону 12414, який стосується НАБУ і САП.

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Незважаючи на заяву Президента Володимира Зеленського стосовно того, що вже незабаром у Раді з'явиться президентський законопроект, де будуть усі гарантії незалежності антикорупційних інституцій, у Києві зібрався мирний мітинг в центрі біля театру Івана Франка.

Протестуючі вимагають змін до законодавства, яке стосується НАБУ і САП.

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада прийняла, а Президент підписав законопроект 12414, який стосується балансу повноважень між НАБУ, САП і Офісом генпрокурора.

Додамо, Володимир Зеленський 23 липня провів широку нараду з керівниками всіх правоохоронних і антикорупційних органів, а також з генеральним прокурором.

Президент заявив, що до Верховної Ради буде внесений президентський законопроект, в якому будуть усі норми для незалежності антикорупційних інституцій.

У свою чергу очільник МВС Ігор Клименко зазначив, що зміни до законів про НАБУ і САП будуть готові протягом 2 тижнів.

Відео: Ярослав Железняк

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