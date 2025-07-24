Деякі прокурори отримували інвалідність не від гарного життя – Руслан Кравченко пояснив, яка проблема криється у несправедливості щодо зарплат у прокуратурі

Начальник відділу ДБР отримує 160 тисяч грн, а я – як Генпрокурор – 95 тисяч грн, а у НАБУ зарплати взагалі «космос» – Руслан Кравченко пояснив несправедливість «замороженого» мінімуму 1600 грн для розрахунку окладів прокурорів.

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Більшість прокурорів чесні і працюють на зарплату. Щоб зберегти таких людей у системі прокуратури, має бути усунута дискримінація стосовно окладів прокурорів порівняно з іншими держорганами, яка має місце вже не перший рік. Про це зазначив Генпрокурор Руслан Кравченко під час засідання ТСК Верховної Ради, яка досліджує питання корупції в правоохоронних та судових органах.

Як неодноразово писала «Судово-юридична газета», для розрахунку окладів прокурорів з 2021 року застосовують спеціальний занижений прожитковий мінімум в 1600 грн, в той час, як для суддів, податківців, митників – 2102 грн, а для звичайних людей, а також НАБУ, САП і НАЗК – 3028 грн.

Цю несправедливість Руслан Кравченко спробував пояснити, відповідаючи на запитання стосовно підсумків дослідження отримання прокурорами інвалідності.

Припинити хаос з «фейковою» інвалідністю прокурорів має КДКП

Так, під час засідання ТСК депутати поцікавилися, чи були застосовані якісь подальші дисциплінарні стягнення до прокурорів, які отримували «фейкову» інвалідність.

«Перше, те, що я побачив, коли прийшов на посаду Генпрокурора – ніхто фінальну крапку в цьому питанні отримання, можливо, фейкової інвалідності прокурорами не дослідив і не прийняв рішення.

За 9 місяців в Офісі Генпрокурора нічого ніхто не робив. Так, 70 прокурорів відправили на перевірку. Інститути МОЗ встановили, що була необгрунтована інвалідність і скасували її. По частині людей було провадження у ДБР. Досліджувалось, але не прийнято рішень про закриття кримінального провадження чи щодо повідомлення про підозру тощо. Хтось не пішов на друге медичне обстеження, щоб перевірити, фейкова чи ні. Хтось відправлений на КДКП (близько 30 людей). Тобто, такий собі хаос.

Загалом у нас близько 400 прокурорів, стосовно яких встановлений факт отримання інвалідності. Хтось отримував пенсію щодо інвалідності, хтось – ні. Я вирішив, що не буду продовжувати цей хаос, а буду діяти.

Було встановлено, що 136 людей дійсно отримали інвалідність, які мають дійсно захворювання, і вони підтверджені. Я з повагою ставлюся до цих людей. А є 300 і більше людей, по яким нічого невідомо – я прийняв рішення відправити матеріали по ним до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП). Бо у мене немає одноособової можливості звільняти їх за фактом отримання фейкової чи ні інвалідності.

Разом з КДКП і внутрішньою інспекцією ми розберемося і поставимо крапку. Якщо КДКП буде рекомендувати мені їх звільнити, я їх звільню, я нікого захищати не буду.

46 осіб подали заяву про звільнення за власним бажанням», зазначив Руслан Кравченко.

Чому так відбувається?

Для того, щоб зрозуміти, чому так відбувається, як зазначив Руслан Кравченко, «треба розуміти внутрішню історію».

«Я, як прокурор, який закінчив юридичну академію, вчився на військового прокурора, навчався гарно, і мене держава направила працювати. Коли я приїхав до Києва – Пшонка ліквідував військову прокуратуру. Мені сказали – чекай. Я вирішив чекати на роботі. Я поїхав до Севастополя, де я працював у кадровика. Після цього мені дали слідчого військового гарнізону.

У системі завжди кожен прокурор думав, як він буде жити через роки. Кожен другий замислювався над тим, що він зараз 10 років відслужить, а потім через 10 років може отримати інвалідність і пенсію, що є додатковою «перестраховкою» потім, через 10 років.

Я вважаю, що це не від гарного яскравого життя. Більшість прокурорів чесні і працюють на зарплату», пояснив Кравченко.

«Чим ми гірші?»

Далі Генпрокурор розповів, в чому полягає дискримінаційний підхід до розрахунку окладів прокурорів.

«Не вважайте це моєю заявою як Генпрокурора, але я вважаю, що це несправедливо, що прокурорам нараховують оклад, не як всім – а виходячи з 1600 грн (наразі прожитковий мінімум для розрахунку окладів суддів, податківців та інших складає 2102 грн – крім антикорупційних органів, яким рахують оклади, виходячи з «нормального» прожиткового мінімуму в 3028 грн, а для окладів прокурорів цей мінімум складає 1600 грн – прим. ред).

Чим ми гірші? Я, як Генпрокурор отримую 95 тисяч грн, а начальник відділу ДБР – 160 тисяч грн. Я, за вашими словами, відповідаю за всю справедливість і антикорупцію – авжеж, але чому так несправедливо?

Якщо всі прокурори «уроди», так пропишіть у законі про бюджет, що «прокурори уроди» і вони повинні отримувати 1600. Встановіть цей факт, якщо ви вважаєте, що ми «уроди» і має бути таке ставлення.

В окружній прокуратурі у кожного прокурора по 5-10 тисяч проваджень, і він отримує 35 тисяч грн. А ДБР, БЕБ – інші. Не кажучи вже про НАБУ, де якісь космічні зарплати… Якщо ви вважаєте, що прокурори усі негідники, то пропишіть у бюджеті зміни – прокурори будуть отримувати 1600, а всі інші «неуроди» – 2102, це буде чесно», зазначив Руслан Кравченко.

Третьякова пропонує перегорнути систему оплати праці прокурорів

На це відреагувала голова соцкомітету парламенту Галина Третьякова.

«Я скажу чесно – я люблю прокурорів. Я не люблю військових, які зараз не в окопах, військових пенсіонерів.

Я спец в оплаті праці. Я написала новий закон про оплату праці. Оплата праці складається з двох великих складових. Грошове утримання, яке теж ділиться на дві частини – посадовий оклад і додаткові речі, бенефіти від держави або, як їх називають в інших країнах employee benefits – які людина отримує, незалежно від якості роботи. І депутати, і наш комітет чудово розуміють, що ці бенефіти, куди входять і пенсії, необхідні державі для закріплення людей в цій галузі.

У мене питання таке – чи готові ви працювати системно, бо держава за весь час нашої незалежності невпинно підіймала це утримання прокурорів. Так, вона підіймала це несистемно. Бюджетний комітет «вирвав» його для антикорупційних органів. Справа зараз не у прожитковому мінімумі, а у коефіцієнтах, які встановлені у купі законів. Чому 75 – у НАБУ? Чому десь 30? Ці коефіцієнти встановлювалися несистемно. Ми зараз намагаємося зробити грейди на всю країну, це у тому числі завдання Президента.

Чи готові ви системно попрацювати? Давайте зробимо прокуратуру галуззю, де буде нормальна система оплати праці, де будуть принципи ринкові, що сюди на цю зарплату люди підуть, вони братимуть відповідальність, не будуть боятися за своє майбутнє.

Водночас зробимо так, щоб пенсійний вік у прокурорів не був 45. А, як у всіх громадян пенсійний вік – 60-65, в залежності від загального стажу.

Те, що коефіцієнт сьогодні, який є привілейований для прокурорів – 60%, у всіх громадян це 30, не сягає навіть 40. Це так званий коефіцієнт заміщення. Він закріплений для прокуратури.

Ми готові робити 70, 80, доробити кореляцію для суддів. Але робити це системно. І зробити так, щоб оці привілеї держави скасовувалися у разі, коли КДКП виявляє порушення. І людина розуміла, що ці привілеї є для доброчесних прокурорів, які працюють довго, а якщо вони щось порушили – все що держава робить для них, має скасуватися.

А не так, що в 45 років пішли на пенсію, отримали забезпечення, і пенсію, і привілеї якісь. Система оплати праці, грошового утримання і цих бенефітів має робити так, щоб людина працювала чесно.

Звісно, 5% людей негативно ставляться до корупції завжди. А 5-10% завжди будуть корумповані. Але 80% людей, які працюють, в залежності від того, як ми вибудовуємо мотивацію оплатою і цими бенефітами від держави. Давайте це зробимо», зазначила Галина Третьякова.

На це Руслан Кравченко відповів, що, звісно, готовий системно працювати. Втім, він натякнув, що до 65 років, як пропонує Третьякова, нервова система у прокурорів місцевих прокуратур може не витримати.

Автор: Наталя Мамченко

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