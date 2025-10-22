Практика судів
Які терміни та порядок розгляду адвокатських запитів у контролюючих органах — роз’яснення

07:00, 22 жовтня 2025
Відповідь на адвокатський запит мають надати протягом п’яти робочих днів, а в окремих випадках — до двадцяти.
Головне управління Державної податкової слжби в Одеській області нагадало про порядок розгляду адвокатських запитів.

Що таке адвокатський запит

Адвокатський запит — це письмове звернення адвоката до органу державної влади, органу місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об’єднань про надання інформації, копій документів, необхідних адвокату для надання правничої допомоги клієнту.

До запиту обов’язково додаються:

  • завірена адвокатом копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю;
  • ордер або доручення на надання правничої допомоги.

Вимагати від адвоката будь-які інші документи — заборонено.

Строки надання відповіді

Відповідно до закону, адресати запиту (органи влади, підприємства, установи чи посадові особи) повинні надати відповідь не пізніше ніж через п’ять робочих днів із моменту отримання.

Якщо запит вимагає обробки значного обсягу даних, строк може бути продовжений до 20 робочих днів — із письмовим повідомленням адвоката про причини такого продовження.

Витрати на копіювання

У разі, якщо адвокатський запит передбачає виготовлення копій документів понад 10 сторінок, адвокат зобов’язаний компенсувати фактичні витрати на копіювання — у межах, встановлених Кабміном.

Відповідальність за відмову

Відмова у наданні інформації, несвоєчасна або неповна відповідь, а також надання неправдивих даних тягнуть за собою відповідальність, передбачену законом, окрім випадків, коли йдеться про інформацію з обмеженим доступом.

