Какие сроки и порядок рассмотрения адвокатских запросов в контролирующих органах — разъяснение

Главное управление Государственной налоговой службы в Одесской области напомнило о порядке рассмотрения адвокатских запросов.
Что такое адвокатский запрос
Адвокатский запрос — это письменное обращение адвоката в орган государственной власти, орган местного самоуправления, к их должностным и служебным лицам, на предприятия, в учреждения и организации независимо от формы собственности и подчинения, а также в общественные объединения с просьбой предоставить информацию или копии документов, необходимых адвокату для оказания правовой помощи клиенту.
К запросу обязательно прилагаются:
Требовать от адвоката любые другие документы — запрещено.
Сроки предоставления ответа
Согласно закону, адресаты запроса (органы власти, предприятия, учреждения или должностные лица) обязаны предоставить ответ не позднее чем через пять рабочих дней с момента получения.
Если запрос требует обработки значительного объема данных, срок может быть продлен до 20 рабочих дней — с письменным уведомлением адвоката о причинах такого продления.
Расходы на копирование
В случае, если адвокатский запрос предусматривает изготовление копий документов объемом более 10 страниц, адвокат обязан компенсировать фактические расходы на копирование — в пределах, установленных Кабмином.
Ответственность за отказ
Отказ в предоставлении информации, несвоевременный или неполный ответ, а также предоставление недостоверных данных влекут за собой ответственность, предусмотренную законом, за исключением случаев, когда речь идет об информации с ограниченным доступом.
