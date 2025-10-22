Какие сроки и порядок рассмотрения адвокатских запросов в контролирующих органах — разъяснение

Ответ на адвокатский запрос должны предоставить в течение пяти рабочих дней, а в отдельных случаях — до двадцати.

Главное управление Государственной налоговой службы в Одесской области напомнило о порядке рассмотрения адвокатских запросов.

Что такое адвокатский запрос

Адвокатский запрос — это письменное обращение адвоката в орган государственной власти, орган местного самоуправления, к их должностным и служебным лицам, на предприятия, в учреждения и организации независимо от формы собственности и подчинения, а также в общественные объединения с просьбой предоставить информацию или копии документов, необходимых адвокату для оказания правовой помощи клиенту.

К запросу обязательно прилагаются:

заверенная адвокатом копия свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью;

ордер или поручение на предоставление правовой помощи.

Требовать от адвоката любые другие документы — запрещено.

Сроки предоставления ответа

Согласно закону, адресаты запроса (органы власти, предприятия, учреждения или должностные лица) обязаны предоставить ответ не позднее чем через пять рабочих дней с момента получения.

Если запрос требует обработки значительного объема данных, срок может быть продлен до 20 рабочих дней — с письменным уведомлением адвоката о причинах такого продления.

Расходы на копирование

В случае, если адвокатский запрос предусматривает изготовление копий документов объемом более 10 страниц, адвокат обязан компенсировать фактические расходы на копирование — в пределах, установленных Кабмином.

Ответственность за отказ

Отказ в предоставлении информации, несвоевременный или неполный ответ, а также предоставление недостоверных данных влекут за собой ответственность, предусмотренную законом, за исключением случаев, когда речь идет об информации с ограниченным доступом.

