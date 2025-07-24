Некоторые прокуроры получали инвалидность не от хорошей жизни – Руслан Кравченко объяснил проблему несправедливости зарплат в прокуратуре

Начальник отдела ГБР получает 160 тысяч грн, а я – как Генпрокурор – 95 тысяч грн, а в НАБУ зарплаты вообще «космос» – Руслан Кравченко объяснил несправедливость «замороженного» минимума в 1600 грн для расчета окладов прокуроров.

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Большинство прокуроров честные и работают на зарплату. Чтобы сохранить таких людей в системе прокуратуры, должна быть устранена дискриминация в отношении окладов прокуроров по сравнению с другими госорганами, которая имеет место уже не первый год. Об этом заявил Генпрокурор Руслан Кравченко во время заседания ВСК Верховной Рады, которая исследует вопросы коррупции в правоохранительных и судебных органах.

Как неоднократно писала «Судебно-юридическая газета», для расчета окладов прокуроров с 2021 года применяют специальный заниженный прожиточный минимум в 1600 грн, в то время как для судей, налоговиков, таможенников – 2102 грн, а для обычных людей, а также НАБУ, САП и НАПК – 3028 грн.

Эту несправедливость Руслан Кравченко попытался объяснить, отвечая на вопрос об итогах исследования получения прокурорами инвалидности.

Прекратить хаос с «фейковой» инвалидностью прокуроров должна КДКП

Так, во время заседания ВСК депутаты поинтересовались, были ли применены какие-либо дальнейшие дисциплинарные взыскания к прокурорам, которые получали «фейковую» инвалидность.

«Первое, что я увидел, когда пришел на должность Генпрокурора – никто финальную точку в этом вопросе получения, возможно, фейковой инвалидности прокурорами не исследовал и не принял решение.

За 9 месяцев в Офисе Генпрокурора никто ничего не делал. Да, 70 прокуроров отправили на проверку. Институты Минздрава установили, что была необоснованная инвалидность и отменили ее. По части людей было производство в ГБР. Исследовалось, но не принято решений о закрытии уголовного производства или о сообщении о подозрении и т.д. Кто-то не пошел на второе медицинское обследование, чтобы проверить, фейковая или нет. Кто-то отправлен в КДКП (около 30 человек). То есть такой себе хаос.

В целом у нас около 400 прокуроров, в отношении которых установлен факт получения инвалидности. Кто-то получал пенсию по инвалидности, кто-то – нет. Я решил, что не буду продолжать этот хаос, а буду действовать.

Было установлено, что 136 человек действительно получили инвалидность, которые имеют действительно заболевания, и они подтверждены. Я с уважением отношусь к этим людям. А есть 300 и более человек, по которым ничего неизвестно – я принял решение отправить материалы по ним в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров (КДКП). Потому что у меня нет единоличной возможности увольнять их по факту получения фейковой или нет инвалидности.

Вместе с КДКП и внутренней инспекцией мы разберемся и поставим точку. Если КДКП будет рекомендовать мне их уволить, я их уволю, я никого защищать не буду.

46 человек подали заявление об увольнении по собственному желанию», – отметил Руслан Кравченко.

Почему так происходит?

Для того чтобы понять, почему так происходит, как отметил Руслан Кравченко, «надо понимать внутреннюю историю».

«Я, как прокурор, который закончил юридическую академию, учился на военного прокурора, учился хорошо, и меня государство направило работать. Когда я приехал в Киев – Пшонка ликвидировал военную прокуратуру. Мне сказали – жди. Я решил ждать на работе. Я поехал в Севастополь, где я работал у кадровика. После этого мне дали следователя военного гарнизона.

В системе всегда каждый прокурор думал, как он будет жить через годы. Каждый второй задумывался над тем, что он сейчас 10 лет отслужит, а потом через 10 лет может получить инвалидность и пенсию, что является дополнительной «перестраховкой» потом, через 10 лет.

Я считаю, что это не от хорошей яркой жизни. Большинство прокуроров честны и работают на зарплату», – пояснил Кравченко.

«Чем мы хуже?»

Далее Генпрокурор рассказал, в чем заключается дискриминационный подход к расчету окладов прокуроров.

«Не считайте это моим заявлением как Генпрокурора, но я считаю, что это несправедливо, что прокурорам начисляют оклад, не как всем – а исходя из 1600 грн (сейчас прожиточный минимум для расчета окладов судей, налоговиков и других составляет 2102 грн – кроме антикоррупционных органов, которым считают оклады, исходя из «нормального» прожиточного минимума в 3028 грн, а для окладов прокуроров этот минимум составляет 1600 грн – прим. ред).

Чем мы хуже? Я, как Генпрокурор, получаю 95 тысяч грн, а начальник отдела ГБР – 160 тысяч грн. Я, по вашим словам, отвечаю за всю справедливость и антикоррупцию – конечно, но почему так несправедливо?

Если все прокуроры «уроды», так пропишите в законе о бюджете, что «прокуроры уроды» и они должны получать 1600. Установите этот факт, если вы считаете, что мы «уроды» и должно быть такое отношение.

В окружной прокуратуре у каждого прокурора по 5-10 тысяч производств, и он получает 35 тысяч грн. А ГБР, БЭБ – другие. Не говоря уже о НАБУ, где какие-то космические зарплаты… Если вы считаете, что прокуроры все негодяи, то пропишите в бюджете изменения – прокуроры будут получать 1600, а все остальные «неуроды» – 2102, это будет честно», – отметил Руслан Кравченко.

Третьякова предлагает перевернуть систему оплаты труда прокуроров

На это отреагировала председатель соцкомитета парламента Галина Третьякова.

«Я скажу честно – я люблю прокуроров. Я не люблю военных, которые сейчас не в окопах, военных пенсионеров.

Я спец в оплате труда. Я написала новый закон об оплате труда. Оплата труда состоит из двух больших составляющих. Денежное содержание, которое тоже делится на две части – должностной оклад и дополнительные вещи, бенефиты от государства или, как их называют в других странах employee benefits – которые человек получает независимо от качества работы. И депутаты, и наш комитет прекрасно понимают, что эти бенефиты, куда входят и пенсии, необходимы государству для закрепления людей в этой отрасли.

У меня вопрос такой – готовы ли вы работать системно, потому что государство за все время нашей независимости неуклонно поднимало это содержание прокуроров. Да, оно поднимало это несистемно. Бюджетный комитет «вырвал» его для антикоррупционных органов. Дело сейчас не в прожиточном минимуме, а в коэффициентах, которые установлены в куче законов. Почему 75 – в НАБУ? Почему где-то 30? Эти коэффициенты устанавливались несистемно. Мы сейчас стараемся сделать грейды на всю страну, это в том числе задача Президента.

Готовы ли вы системно поработать? Давайте сделаем прокуратуру отраслью, где будет нормальная система оплаты труда, где будут принципы рыночные, что сюда на эту зарплату люди пойдут, они будут брать ответственность, не будут бояться за свое будущее.

В то же время сделаем так, чтобы пенсионный возраст у прокуроров не был 45. А, как у всех граждан, пенсионный возраст – 60-65, в зависимости от общего стажа.

То, что коэффициент сегодня, который является привилегированным для прокуроров – 60%, у всех граждан это 30, не достигает даже 40. Это так называемый коэффициент замещения. Он закреплен для прокуратуры.

Мы готовы делать 70, 80, доработать корреляцию для судей. Но делать это системно. И сделать так, чтобы эти привилегии государства отменялись в случае, когда КДКП выявляет нарушения. И человек понимал, что эти привилегии для добросовестных прокуроров, которые работают долго, а если они что-то нарушили – все, что государство делает для них, должно отмениться.

А не так, что в 45 лет ушли на пенсию, получили обеспечение, и пенсию, и привилегии какие-то. Система оплаты труда, денежного содержания и этих бенефитов должна делать так, чтобы человек работал честно.

Конечно, 5% людей негативно относятся к коррупции всегда. А 5-10% всегда будут коррумпированы. Но 80% людей, которые работают, в зависимости от того, как мы выстраиваем мотивацию оплатой и этими бенефитами от государства. Давайте это сделаем», – отметила Галина Третьякова.

На это Руслан Кравченко ответил, что, конечно, готов системно работать. Впрочем, он намекнул, что до 65 лет, как предлагает Третьякова, нервная система у прокуроров местных прокуратур может не выдержать.

Автор: Наталя Мамченко

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