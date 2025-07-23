Правонарушений не было, люди имели право выходить — Игорь Клименко прокомментировал протесты против закона 12414 по НАБУ и САП

Протесты против закона 12414 прошли мирно и без нарушений, заявил министр МВД Игорь Клименко, добавив, что Россия надеялась воспользоваться акциями.

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Министр внутренних дел Игорь Клименко прокомментировал протесты против закона №12414, которым урегулированы отдельные аспекты деятельности НАБУ и САП.

Он отметил, что граждане имеют право выходить на акции протеста. Мероприятия прошли без правонарушений. Первые из них состоялись в ряде городов Украины 22 июля после принятия документа.

«Имели ли право люди выходить? Да, имели. Правонарушений зафиксировано не было. Всё прошло спокойно и мирно. И вы увидели реакцию Национальной полиции по всей Украине. Мы научились общаться, научились уважать друг друга и чувствовать, что происходит в стране. Другое дело — война. И, думаю, россияне вчера вечером ждали, чтобы воспользоваться акциями», — сказал он на встрече с журналистами.

Как сообщалось, Владимир Зеленский внесет законопроект, где будут все гарантии независимости антикоррупционных институтов.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Президент подписал принятый 22 июля как закон 4555-IX законопроект 12414, которым вносятся существенные изменения в УПК о распределении полномочий между НАБУ, САП и Генпрокурором.

Также закон упрощает процедуры назначения прокуроров Офиса Генпрокурора и областных прокуратур во время военного положения, водит новое основание для автоматического прекращения полномочий руководителя органа прокуратуры на административной должности - в частности, в случае ликвидации или реорганизации органа прокуратуры. Кроме того, он вносит изменения в порядок уведомления о подозрении народным депутатам и министрам. Расширен список лиц, в отношении которых применяется особый порядок уголовного производства.

23 июля закон, которым урегулированы отдельные аспекты деятельности НАБУ и САП, вступил в силу.

Добавим, Владимир Зеленский 23 июля провел совещание с руководителями всех правоохранительных и антикоррупционных органов, а также с Генеральным прокурором.

Кроме того, Руслан Кравченко заявил, что не планирует забирать дела у НАБУ и САП, но будет изучен вопрос по отдельным производствам – в частности, с «чужой» подследственностью.

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