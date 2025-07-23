Практика судов
  1. В Украине

Правонарушений не было, люди имели право выходить — Игорь Клименко прокомментировал протесты против закона 12414 по НАБУ и САП

20:55, 23 июля 2025
Протесты против закона 12414 прошли мирно и без нарушений, заявил министр МВД Игорь Клименко, добавив, что Россия надеялась воспользоваться акциями.
Правонарушений не было, люди имели право выходить — Игорь Клименко прокомментировал протесты против закона 12414 по НАБУ и САП
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министр внутренних дел Игорь Клименко прокомментировал протесты против закона №12414, которым урегулированы отдельные аспекты деятельности НАБУ и САП.

Он отметил, что граждане имеют право выходить на акции протеста. Мероприятия прошли без правонарушений. Первые из них состоялись в ряде городов Украины 22 июля после принятия документа.

«Имели ли право люди выходить? Да, имели. Правонарушений зафиксировано не было. Всё прошло спокойно и мирно. И вы увидели реакцию Национальной полиции по всей Украине. Мы научились общаться, научились уважать друг друга и чувствовать, что происходит в стране. Другое дело — война. И, думаю, россияне вчера вечером ждали, чтобы воспользоваться акциями», — сказал он на встрече с журналистами.

Как сообщалось, Владимир Зеленский внесет законопроект, где будут все гарантии независимости антикоррупционных институтов.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Президент подписал принятый 22 июля как закон 4555-IX законопроект 12414, которым вносятся существенные изменения в УПК о распределении полномочий между НАБУ, САП и Генпрокурором.

Также закон упрощает процедуры назначения прокуроров Офиса Генпрокурора и областных прокуратур во время военного положения, водит новое основание для автоматического прекращения полномочий руководителя органа прокуратуры на административной должности - в частности, в случае ликвидации или реорганизации органа прокуратуры. Кроме того, он вносит изменения в порядок уведомления о подозрении народным депутатам и министрам. Расширен список лиц, в отношении которых применяется особый порядок уголовного производства.

23 июля закон, которым урегулированы отдельные аспекты деятельности НАБУ и САП, вступил в силу.

Добавим, Владимир Зеленский 23 июля провел совещание с руководителями всех правоохранительных и антикоррупционных органов, а также с Генеральным прокурором.

Кроме того, Руслан Кравченко заявил, что не планирует забирать дела у НАБУ и САП, но будет изучен вопрос по отдельным производствам – в частности, с «чужой» подследственностью.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

НАБУ МВД закон САП Украина

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Президент Зеленский подписал указ о немедленном аудите государственных расходов для усиления обороны

Владимир Зеленский поручил правительству в течение месяца провести аудит всех государственных расходов, чтобы направить максимум средств на оборону.

Владимир Зеленский внесет законопроект, в котором будут все гарантии независимости антикоррупционных институций

Президент Зеленский сообщил, что готовится законопроект, где будут все нормы для независимости антикоррупционных институций.

Руслан Кравченко заявил, что не планирует забирать дела у НАБУ и САП, но будет изучен вопрос по отдельным производствам – в частности, с «чужой» подследственностью

В отношении отдельных производств, в частности, там, где государству был нанесен большой ущерб, но годами нет движения, или же когда дела имеют «чужую» подследственность, Офис Генпрокурора может провести изучение, но «забирать дела у НАБУ и САП» Руслан Кравченко не планирует.

Резонансные разоблачения в НАБУ ставят вопросы к открытым Бюро делам против украинского бизнеса

«Спецразоблачитель» для НАБУ Александр Кубраков, экс-детектив-НАБУ Рокунь – адвокат «антикоррупционеров» и другие «совпадения» в деле Сергея Копистыри вызывают ряд вопросов.

Бумага, картриджи, мебель, принтеры и ремонты в кабинетах – сотни работников аппаратов судов сообщили, что вынуждены за свои деньги обеспечивать работу судов

Из более чем тысячи работников аппаратов судов, только 243 сотрудника сообщили, что им не приходилось что-либо покупать или ремонтировать в судах за собственные средства.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Дмитро Боровков
    Дмитро Боровков
    заступник голови Залізничного районного суду м. Львова