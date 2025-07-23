В Стамбуле начался третий раунд переговоров между Украиной и РФ, видео

В Стамбуле стартовали переговоры между Украиной и РФ при участии делегаций обеих стран и при посредничестве Турции.

Фото: Олена Чернякова, «Ми-Україна»

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В Стамбуле начался третий раунд переговоров между Украиной и РФ.

Встреча, как и во время первого раунда 16 мая и второго — 2 июня, проходит во дворце Чыраган при координации турецкой стороны.

Как сообщают СМИ, состоялась короткая подготовительная встреча с принимающей стороной, в которой приняли участие глава украинской делегации Рустем Умеров, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и глава российской делегации Владимир Мединский.

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