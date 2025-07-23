Зеленский о переговорах Украины и РФ в Стамбуле: Приоритет — подготовка встречи лидеров

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжит работу по освобождению пленных граждан и возвращению депортированных Россией украинских детей.

По его словам, главной задачей украинской делегации на переговорах в Стамбуле является подготовка встречи лидеров.

«Рассчитываем, что сегодняшняя дальнейшая возможность на встрече с российской стороной в Стамбуле — возможность сделать правильные шаги — не будет упущена. Мы настроены дальше работать для освобождения наших людей из российского плена, для возвращения наших украинских детей, для реального прекращения огня. Приоритет — подготовка встречи лидеров, и у нашей делегации есть необходимая сила для этого — директивы для обсуждения основных вопросов», — заявил Зеленский в вечернем обращении.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что переговорщики от Украины будут настаивать на полном прекращении огня.

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