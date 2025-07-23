Зеленський про переговори України та РФ у Стамбулі: Пріоритет — підготовка зустрічі лідерів

За словами Президента, головним завданням української делегації на переговорах у Стамбулі є підготовка зустрічі лідерів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжить роботу над звільненням полонених громадян та поверненням депортованих Росією українських дітей.

За його словами, головним завданням української делегації на переговорах у Стамбулі є підготовка зустрічі лідерів.

«Розраховуємо, що сьогоднішня подальша можливість на зустрічі з російською стороною в Стамбулі – можливість зробити правильні кроки – не буде змарнована. Ми налаштовані далі працювати для звільнення наших людей із російського полону, для повернення наших українських дітей, для реального припинення вогню. Пріоритет – підготовка зустрічі лідерів, і в нашої делегації є необхідна сила для цього – директиви для обговорення основних питань», – заявив Зеленський у вечірньому зверненні.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що перемовники від України наполягатимуть на повному припиненні вогню.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.