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Зеленський про переговори України та РФ у Стамбулі: Пріоритет — підготовка зустрічі лідерів

20:15, 23 липня 2025
За словами Президента, головним завданням української делегації на переговорах у Стамбулі є підготовка зустрічі лідерів.
Зеленський про переговори України та РФ у Стамбулі: Пріоритет — підготовка зустрічі лідерів
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Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжить роботу над звільненням полонених громадян та поверненням депортованих Росією українських дітей.

За його словами, головним завданням української делегації на переговорах у Стамбулі є підготовка зустрічі лідерів.

«Розраховуємо, що сьогоднішня подальша можливість на зустрічі з російською стороною в Стамбулі – можливість зробити правильні кроки – не буде змарнована. Ми налаштовані далі працювати для звільнення наших людей із російського полону, для повернення наших українських дітей, для реального припинення вогню. Пріоритет – підготовка зустрічі лідерів, і в нашої делегації є необхідна сила для цього – директиви для обговорення основних питань», – заявив Зеленський у вечірньому зверненні.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що перемовники від України наполягатимуть на повному припиненні вогню.

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