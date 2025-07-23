Практика судов
  1. В Украине
  2. / Законодательство

Игорь Клименко заявил, что изменения в законы о НАБУ и САП будут готовы в течение 2 недель

19:57, 23 июля 2025
Президент поручил силовым и антикоррупционным органам выработать законодательные изменения для устранения дублирования функций и повышения эффективности работы.
Игорь Клименко заявил, что изменения в законы о НАБУ и САП будут готовы в течение 2 недель
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу руководителям правоохранительных и антикоррупционных органов в течение двух недель подготовить предложения по изменениям в законодательство. Речь идёт об оптимизации работы без дублирования функций, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

«Президент дал нам две недели на встречи, на переговоры… для того чтобы через две недели мы пришли к нему и сказали, как будем работать. Какие нужны изменения, чтобы все могли работать без дублирования функций. Готовим свои предложения, которые необходимо внести в законодательство», – сказал Клименко, цитирует «Интерфакс-Украина».

По его словам, соответствующие предложения сейчас разрабатываются.

Как сообщалось, Владимир Зеленский внесет законопроект, где будут все гарантии независимости антикоррупционных институтов.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Президент подписал принятый 22 июля как закон 4555-IX законопроект 12414, которым вносятся существенные изменения в УПК о распределении полномочий между НАБУ, САП и Генпрокурором.

Также закон упрощает процедуры назначения прокуроров Офиса Генпрокурора и областных прокуратур во время военного положения, водит новое основание для автоматического прекращения полномочий руководителя органа прокуратуры на административной должности - в частности, в случае ликвидации или реорганизации органа прокуратуры. Кроме того, он вносит изменения в порядок уведомления о подозрении народным депутатам и министрам. Расширен список лиц, в отношении которых применяется особый порядок уголовного производства.

23 июля закон, которым урегулированы отдельные аспекты деятельности НАБУ и САП, вступил в силу.

Добавим, Владимир Зеленский 23 июля провел совещание с руководителями всех правоохранительных и антикоррупционных органов, а также с Генеральным прокурором.

Кроме того, Руслан Кравченко заявил, что не планирует забирать дела у НАБУ и САП, но будет изучен вопрос по отдельным производствам – в частности, с «чужой» подследственностью.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

МВД Владимир Зеленский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Президент Зеленский подписал указ о немедленном аудите государственных расходов для усиления обороны

Владимир Зеленский поручил правительству в течение месяца провести аудит всех государственных расходов, чтобы направить максимум средств на оборону.

Владимир Зеленский внесет законопроект, в котором будут все гарантии независимости антикоррупционных институций

Президент Зеленский сообщил, что готовится законопроект, где будут все нормы для независимости антикоррупционных институций.

Руслан Кравченко заявил, что не планирует забирать дела у НАБУ и САП, но будет изучен вопрос по отдельным производствам – в частности, с «чужой» подследственностью

В отношении отдельных производств, в частности, там, где государству был нанесен большой ущерб, но годами нет движения, или же когда дела имеют «чужую» подследственность, Офис Генпрокурора может провести изучение, но «забирать дела у НАБУ и САП» Руслан Кравченко не планирует.

Резонансные разоблачения в НАБУ ставят вопросы к открытым Бюро делам против украинского бизнеса

«Спецразоблачитель» для НАБУ Александр Кубраков, экс-детектив-НАБУ Рокунь – адвокат «антикоррупционеров» и другие «совпадения» в деле Сергея Копистыри вызывают ряд вопросов.

Бумага, картриджи, мебель, принтеры и ремонты в кабинетах – сотни работников аппаратов судов сообщили, что вынуждены за свои деньги обеспечивать работу судов

Из более чем тысячи работников аппаратов судов, только 243 сотрудника сообщили, что им не приходилось что-либо покупать или ремонтировать в судах за собственные средства.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Дмитро Боровков
    Дмитро Боровков
    заступник голови Залізничного районного суду м. Львова