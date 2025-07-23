Игорь Клименко заявил, что изменения в законы о НАБУ и САП будут готовы в течение 2 недель

Президент поручил силовым и антикоррупционным органам выработать законодательные изменения для устранения дублирования функций и повышения эффективности работы.

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Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу руководителям правоохранительных и антикоррупционных органов в течение двух недель подготовить предложения по изменениям в законодательство. Речь идёт об оптимизации работы без дублирования функций, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

«Президент дал нам две недели на встречи, на переговоры… для того чтобы через две недели мы пришли к нему и сказали, как будем работать. Какие нужны изменения, чтобы все могли работать без дублирования функций. Готовим свои предложения, которые необходимо внести в законодательство», – сказал Клименко, цитирует «Интерфакс-Украина».

По его словам, соответствующие предложения сейчас разрабатываются.

Как сообщалось, Владимир Зеленский внесет законопроект, где будут все гарантии независимости антикоррупционных институтов.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Президент подписал принятый 22 июля как закон 4555-IX законопроект 12414, которым вносятся существенные изменения в УПК о распределении полномочий между НАБУ, САП и Генпрокурором.

Также закон упрощает процедуры назначения прокуроров Офиса Генпрокурора и областных прокуратур во время военного положения, водит новое основание для автоматического прекращения полномочий руководителя органа прокуратуры на административной должности - в частности, в случае ликвидации или реорганизации органа прокуратуры. Кроме того, он вносит изменения в порядок уведомления о подозрении народным депутатам и министрам. Расширен список лиц, в отношении которых применяется особый порядок уголовного производства.

23 июля закон, которым урегулированы отдельные аспекты деятельности НАБУ и САП, вступил в силу.

Добавим, Владимир Зеленский 23 июля провел совещание с руководителями всех правоохранительных и антикоррупционных органов, а также с Генеральным прокурором.

Кроме того, Руслан Кравченко заявил, что не планирует забирать дела у НАБУ и САП, но будет изучен вопрос по отдельным производствам – в частности, с «чужой» подследственностью.

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