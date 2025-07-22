Закон об изменениях для САП и НАБУ: в случае ликвидации или реорганизации органа прокуратуры полномочия прокурора на админдолжности автоматически прекращаются

В случае ликвидации органа прокуратуры, реорганизации, изменения структуры или штатной численности прокуроров органа прокуратуры, полномочия прокурора на административной (т.е. руководящей) должности прекращаются. Соответствующие изменения предусмотрены принятым в целом как закон законопроектом 12414, касающимся изменения полномочий САП и НАБУ.
На данный момент (до внесения изменений) часть 2 статьи 41 Закона о прокуратуре предусматривает, что полномочия прокурора на административной должности прекращаются в случае:
Принятый закон дополняет часть 2 статьи 41 пунктом 3 о том, что полномочия прокурора на административной должности прекращаются в случае ликвидации органа прокуратуры, реорганизации, изменения структуры или штатной численности прокуроров органа прокуратуры в отношении этой должности.
Также из части 1 статьи 51, которая регулирует общие условия увольнения прокурора с должности, прекращения его полномочий на должности, исключается норма пункта 9 о том, что прокурор увольняется в случае ликвидации или реорганизации органа прокуратуры, в котором прокурор занимает должность, или в случае сокращения количества прокуроров органа прокуратуры.
Вместо этого в статью 51 будет введен новый пункт 9-1, предусматривающий, что прокурор увольняется с должности в случае несогласия на назначение на вакантную или временно вакантную должность или на перевод на такие должности в другой орган прокуратуры в случаях ликвидации, реорганизации, изменения структуры или штатной численности прокуроров органа прокуратуры, в котором прокурор занимает должность.
В части 5 статьи 51 будет предусмотрено, что на увольнение прокуроров с должности по основанию, предусмотренному новым пунктом 9-1 части 1 статьи 51, не распространяются положения законодательства относительно предложения другой работы и перевода на другую работу при увольнении в связи с изменениями в организации производства и труда, относительно сроков предупреждения об увольнении, относительно преимущественного права на оставление на работе, относительно преимущественного права на заключение трудового договора в случае повторного приема на работу, относительно сохранения места работы на период ежегодного отпуска и на период командировки.
Статья 60 излагается в новой редакции. Она будет предусматривать порядок увольнения прокурора с должности в случае несогласия на назначение на вакантную или временно вакантную должность или на перевод на такие должности в другой орган прокуратуры, в случаях ликвидации, реорганизации, изменения структуры или штатной численности прокуроров органа прокуратуры, в котором прокурор занимает должность.
В соответствии с ней прокурор увольняется с должности лицом, уполномоченным принимать решение об увольнении прокурора, по представлению соответствующего органа, осуществляющего дисциплинарное производство (КДКП), в случаях ликвидации, реорганизации, изменения структуры или штатной численности прокуроров органа прокуратуры, в котором прокурор занимает должность, если:
При рассмотрении вопроса об увольнении прокурора по этим основаниям КДКП обеспечивает соблюдение гарантий лица относительно участия в заседании и привлечения представителя, дачи объяснений, высказывания возражений, ходатайств и отводов, получения копии соответствующего решения. Повторная неявка прокурора на заседание, независимо от причин, не препятствует рассмотрению вопроса в его отсутствие.
Напомним, на данный момент (до изменений) статья 60 предусматривает, что прокурор увольняется с должности лицом, уполномоченным принимать решение об увольнении прокурора, по представлению КДКП, в случае ликвидации или реорганизации органа прокуратуры или в случае сокращения количества прокуроров органа прокуратуры, если:
Также изменения касаются упрощения порядка назначения прокуроров во время военного положения.
В частности, переходные положения Закона о прокуратуре предлагается дополнить пунктом 5-4, согласно которому в период действия военного положения:
Напомним, «Судебно-юридическая газета» проанализировала, какие изменения относительно полномочий Генпрокурора, НАБУ и САП вносятся финальной редакцией законопроекта №12414, которую рекомендовал комитет ко второму чтению.
Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук уже подписал принятый сегодня, 22 июля, как закон законопроект 12414, которым вносятся существенные изменения в Уголовный процессуальный кодекс относительно полномочий НАБУ, САП и Генпрокурора. Также законопроект предусматривает упрощение процедуры назначения прокуроров во время военного положения и изменяет порядок увольнения прокуроров. Теперь он передан на подпись Президенту Владимиру Зеленскому.
Автор: Наталя Мамченко
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