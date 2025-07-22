Закон об изменениях для САП и НАБУ: в случае ликвидации или реорганизации органа прокуратуры полномочия прокурора на админдолжности автоматически прекращаются

Закон 12414, касающийся САП и НАБУ, дополняет перечень оснований для автоматического прекращения полномочий прокурора на должности руководителя органа прокуратуры таким основанием, как ликвидация органа прокуратуры, реорганизация, изменение структуры или штатной численности прокуроров.

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В случае ликвидации органа прокуратуры, реорганизации, изменения структуры или штатной численности прокуроров органа прокуратуры, полномочия прокурора на административной (т.е. руководящей) должности прекращаются. Соответствующие изменения предусмотрены принятым в целом как закон законопроектом 12414, касающимся изменения полномочий САП и НАБУ.

На данный момент (до внесения изменений) часть 2 статьи 41 Закона о прокуратуре предусматривает, что полномочия прокурора на административной должности прекращаются в случае:

Окончания срока пребывания на административной должности. Увольнения с должности прокурора или прекращения полномочий на должности прокурора.

Принятый закон дополняет часть 2 статьи 41 пунктом 3 о том, что полномочия прокурора на административной должности прекращаются в случае ликвидации органа прокуратуры, реорганизации, изменения структуры или штатной численности прокуроров органа прокуратуры в отношении этой должности.

Также из части 1 статьи 51, которая регулирует общие условия увольнения прокурора с должности, прекращения его полномочий на должности, исключается норма пункта 9 о том, что прокурор увольняется в случае ликвидации или реорганизации органа прокуратуры, в котором прокурор занимает должность, или в случае сокращения количества прокуроров органа прокуратуры.

Вместо этого в статью 51 будет введен новый пункт 9-1, предусматривающий, что прокурор увольняется с должности в случае несогласия на назначение на вакантную или временно вакантную должность или на перевод на такие должности в другой орган прокуратуры в случаях ликвидации, реорганизации, изменения структуры или штатной численности прокуроров органа прокуратуры, в котором прокурор занимает должность.

В части 5 статьи 51 будет предусмотрено, что на увольнение прокуроров с должности по основанию, предусмотренному новым пунктом 9-1 части 1 статьи 51, не распространяются положения законодательства относительно предложения другой работы и перевода на другую работу при увольнении в связи с изменениями в организации производства и труда, относительно сроков предупреждения об увольнении, относительно преимущественного права на оставление на работе, относительно преимущественного права на заключение трудового договора в случае повторного приема на работу, относительно сохранения места работы на период ежегодного отпуска и на период командировки.

Статья 60 излагается в новой редакции. Она будет предусматривать порядок увольнения прокурора с должности в случае несогласия на назначение на вакантную или временно вакантную должность или на перевод на такие должности в другой орган прокуратуры, в случаях ликвидации, реорганизации, изменения структуры или штатной численности прокуроров органа прокуратуры, в котором прокурор занимает должность.

В соответствии с ней прокурор увольняется с должности лицом, уполномоченным принимать решение об увольнении прокурора, по представлению соответствующего органа, осуществляющего дисциплинарное производство (КДКП), в случаях ликвидации, реорганизации, изменения структуры или штатной численности прокуроров органа прокуратуры, в котором прокурор занимает должность, если:

Прокурор не дал согласия на назначение на вакантную или временно вакантную должность или перевод на такие должности в другой орган прокуратуры в течение 30 дней с даты уведомления его о наличии вакантных должностей. Прокурор безуспешно прошел конкурс на перевод в орган прокуратуры высшего уровня в случае подачи им соответствующего заявления в течение 30 дней.

При рассмотрении вопроса об увольнении прокурора по этим основаниям КДКП обеспечивает соблюдение гарантий лица относительно участия в заседании и привлечения представителя, дачи объяснений, высказывания возражений, ходатайств и отводов, получения копии соответствующего решения. Повторная неявка прокурора на заседание, независимо от причин, не препятствует рассмотрению вопроса в его отсутствие.

Напомним, на данный момент (до изменений) статья 60 предусматривает, что прокурор увольняется с должности лицом, уполномоченным принимать решение об увольнении прокурора, по представлению КДКП, в случае ликвидации или реорганизации органа прокуратуры или в случае сокращения количества прокуроров органа прокуратуры, если:

Прокурор не подал заявление о переводе в другой орган прокуратуры в течение 15 дней. В органах прокуратуры отсутствуют вакантные должности, на которые может быть осуществлен перевод. Прокурор безуспешно прошел конкурс на перевод в орган прокуратуры высшего уровня.

Также изменения касаются упрощения порядка назначения прокуроров во время военного положения.

В частности, переходные положения Закона о прокуратуре предлагается дополнить пунктом 5-4, согласно которому в период действия военного положения:

Прокурорами Офиса Генерального прокурора, областной прокуратуры могут быть назначены прокуроры прокуратур низшего уровня в порядке перевода без проведения конкурса, предусмотренного статьей 38 этого Закона, а также лица, которые не занимали должности прокурора на день вступления в силу Закона «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно особенностей досудебного расследования уголовных правонарушений, связанных с исчезновением лиц без вести при особых обстоятельствах во время действия военного положения» (то есть, этим новым законом). Такие лица должны соответствовать требованиям к кандидату на должность прокурора прокуратуры соответствующего уровня, предусмотренным статьей 27 этого Закона. Назначение на должность прокурора Офиса Генерального прокурора, областной прокуратуры осуществляется на основании поданного заявления. Лица, не занимающие должность прокурора, подают документы, предусмотренные статьей 30 этого Закона. Назначение на должность прокурора лиц, не занимающих должность прокурора, осуществляется после проведения специальной проверки в порядке, установленном Законом Украины «О предотвращении коррупции».

Напомним, «Судебно-юридическая газета» проанализировала, какие изменения относительно полномочий Генпрокурора, НАБУ и САП вносятся финальной редакцией законопроекта №12414, которую рекомендовал комитет ко второму чтению.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук уже подписал принятый сегодня, 22 июля, как закон законопроект 12414, которым вносятся существенные изменения в Уголовный процессуальный кодекс относительно полномочий НАБУ, САП и Генпрокурора. Также законопроект предусматривает упрощение процедуры назначения прокуроров во время военного положения и изменяет порядок увольнения прокуроров. Теперь он передан на подпись Президенту Владимиру Зеленскому.

Автор: Наталя Мамченко

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