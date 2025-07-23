В трех областях Украины зафиксировали вспышки острых кишечных инфекций — Минздрав

В течение недели в трех областях зафиксировали вспышки кишечных инфекций.

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В период с 14 по 20 июля в Украине зарегистрированы три вспышки острых кишечных инфекций — в Запорожской, Ивано-Франковской и Львовской областях. Всего заболели 70 человек, из них 19 — дети. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Специалисты отмечают, что летом случаи заболевания кишечными инфекциями традиционно учащаются. Поэтому медики призывают соблюдать меры профилактики и обращать внимание на симптомы, при которых необходимо как можно скорее проконсультироваться с врачом.

Ключевые профилактические меры:

тщательное мытье рук перед едой и после посещения туалета;

отказ от употребления продуктов, хранившихся с нарушением условий хранения;

мытье овощей и фруктов чистой водой перед приготовлением;

полная термическая обработка мяса, рыбы, яиц и других продуктов животного происхождения.

Как передаются кишечные инфекции?

Чаще всего — через употребление зараженной пищи или воды, купание в загрязненных водоемах, а также через грязные руки и бытовые предметы.

Основные симптомы, при которых следует немедленно обратиться к врачу:

сухость во рту и горле;

повышенная температура тела с диареей и рвотой;

схваткообразные боли в животе;

уменьшенное или отсутствующее мочеиспускание.

Наиболее распространенными источниками возбудителей остаются готовые блюда, молочная продукция, кондитерские изделия, яйца, а также сырое мясо, морепродукты и немытые овощи и фрукты. Риски заражения резко возрастают при нарушении условий хранения, транспортировки или приготовления пищи.

Как известно, ресторатор и популярный food-блогер Миша Кацурин сообщил о случае массового отравления в его новом ресторане во Львове. 17 июля сообщалось о госпитализации десятков человек.

Руководитель Львовского областного центра контроля и профилактики заболеваний Наталья Иванченко-Тимко сообщила, что у 45 человек был выявлен сальмонеллез. Все они ели один и тот же десерт.

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