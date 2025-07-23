В трех областях Украины зафиксировали вспышки острых кишечных инфекций — Минздрав

В период с 14 по 20 июля в Украине зарегистрированы три вспышки острых кишечных инфекций — в Запорожской, Ивано-Франковской и Львовской областях. Всего заболели 70 человек, из них 19 — дети. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
Специалисты отмечают, что летом случаи заболевания кишечными инфекциями традиционно учащаются. Поэтому медики призывают соблюдать меры профилактики и обращать внимание на симптомы, при которых необходимо как можно скорее проконсультироваться с врачом.
Ключевые профилактические меры:
Как передаются кишечные инфекции?
Чаще всего — через употребление зараженной пищи или воды, купание в загрязненных водоемах, а также через грязные руки и бытовые предметы.
Основные симптомы, при которых следует немедленно обратиться к врачу:
Наиболее распространенными источниками возбудителей остаются готовые блюда, молочная продукция, кондитерские изделия, яйца, а также сырое мясо, морепродукты и немытые овощи и фрукты. Риски заражения резко возрастают при нарушении условий хранения, транспортировки или приготовления пищи.
Как известно, ресторатор и популярный food-блогер Миша Кацурин сообщил о случае массового отравления в его новом ресторане во Львове. 17 июля сообщалось о госпитализации десятков человек.
Руководитель Львовского областного центра контроля и профилактики заболеваний Наталья Иванченко-Тимко сообщила, что у 45 человек был выявлен сальмонеллез. Все они ели один и тот же десерт.
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