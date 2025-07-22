Конкурс в апелляционные суды — трое кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие

Высшая квалификационная комиссия судей сообщила, что в пленарном составе было рассмотрено вопрос о подтверждении способности трех кандидатов на должность судьи осуществлять правосудие в апелляционном административном суде и трех кандидатов — в апелляционном хозяйственном суде.
По результатам заседания Комиссией были приняты следующие решения:
Валюх Виктор Николаевич — подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном административном суде
Компаниец Ирина Дмитриевна — подтвердила способность осуществлять правосудие в апелляционном административном суде
Парненко Виктория Станиславовна — подтвердила способность осуществлять правосудие в апелляционном административном суде
Сковородина Елена Николаевна — подтвердила способность осуществлять правосудие в апелляционном хозяйственном суде
Головко Алексей Игоревич — не подтвердил способности осуществлять правосудие в апелляционном хозяйственном суде
Кравчик Марта Богдановна — не подтвердила способности осуществлять правосудие в апелляционном хозяйственном суде
В ВККС добавили, что всего в конкурсе в апелляционные административные суды были проведены собеседования с 66 кандидатами: 37 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие, 21 кандидат — не подтвердил, с 8 кандидатами собеседования еще предстоят в пленарном составе Комиссии.
В конкурсе в апелляционные хозяйственные суды проведены собеседования с 62 кандидатами: 32 кандидата подтвердили способность осуществлять правосудие, 17 — не подтвердили, с 13 кандидатами собеседования состоятся в пленарном составе Комиссии.
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