Практика судов
  1. Суд инфо

Конкурс в апелляционные суды — трое кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие

17:09, 22 июля 2025
Трое кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие в апелляционном административном суде — ВККС.
Конкурс в апелляционные суды — трое кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высшая квалификационная комиссия судей сообщила, что в пленарном составе было рассмотрено вопрос о подтверждении способности трех кандидатов на должность судьи осуществлять правосудие в апелляционном административном суде и трех кандидатов — в апелляционном хозяйственном суде.

По результатам заседания Комиссией были приняты следующие решения:

Валюх Виктор Николаевич — подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном административном суде

Компаниец Ирина Дмитриевна — подтвердила способность осуществлять правосудие в апелляционном административном суде

Парненко Виктория Станиславовна — подтвердила способность осуществлять правосудие в апелляционном административном суде

Сковородина Елена Николаевна — подтвердила способность осуществлять правосудие в апелляционном хозяйственном суде

Головко Алексей Игоревич — не подтвердил способности осуществлять правосудие в апелляционном хозяйственном суде

Кравчик Марта Богдановна — не подтвердила способности осуществлять правосудие в апелляционном хозяйственном суде

В ВККС добавили, что всего в конкурсе в апелляционные административные суды были проведены собеседования с 66 кандидатами: 37 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие, 21 кандидат — не подтвердил, с 8 кандидатами собеседования еще предстоят в пленарном составе Комиссии.

В конкурсе в апелляционные хозяйственные суды проведены собеседования с 62 кандидатами: 32 кандидата подтвердили способность осуществлять правосудие, 17 — не подтвердили, с 13 кандидатами собеседования состоятся в пленарном составе Комиссии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

судья ВККС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Прокурорами Офиса Генпрокурора и областных прокуратур смогут назначать прокуроров в порядке перевода без проведения конкурса – принят закон

Прокурором Офиса Генерального прокурора, областной прокуратуры может быть назначен прокурор прокуратуры низшего уровня в порядке перевода без проведения конкурса, а также лицо, которое не занимало должность прокурора на день вступления в силу нового закона.

Резонансные разоблачения в НАБУ ставят вопросы к открытым Бюро делам против украинского бизнеса

«Спецразоблачитель» для НАБУ Александр Кубраков, экс-детектив-НАБУ Рокунь – адвокат «антикоррупционеров» и другие «совпадения» в деле Сергея Копистыри вызывают ряд вопросов.

Закон об изменениях для САП и НАБУ: в случае ликвидации или реорганизации органа прокуратуры полномочия прокурора на админдолжности автоматически прекращаются

Закон 12414, касающийся САП и НАБУ, дополняет перечень оснований для автоматического прекращения полномочий прокурора на должности руководителя органа прокуратуры таким основанием, как ликвидация органа прокуратуры, реорганизация, изменение структуры или штатной численности прокуроров.

Высший совет правосудия объявил конкурс в состав новой Конкурсной комиссии по отбору членов ВККС

Новых членов ВККС будут отбирать Совет судей, Совет адвокатов, Совет прокуроров и Национальная академия правовых наук.

Законопроектом об изменениях в полномочия НАБУ и САП могут упростить порядок назначения прокуроров

Прокурорами Офиса Генерального прокурора и областной прокуратуры смогут быть назначены прокуроры прокуратур низшего уровня в порядке перевода без проведения конкурса, а также лица, которые не занимали должности прокурора на день вступления в силу нового закона, но отвечают определенным требованиям.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Микола Шаповал
    Микола Шаповал
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Андрій Осаулов
    Андрій Осаулов
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва