Самолет министра внутренних дел Германии совершил экстренную посадку в Лейпциге

Самолет ВВС Германии совершил аварийную посадку в Лейпциге из-за технической неисправности.

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Самолет Военно-воздушных сил Бундесвера Airbus A319 из правительственного отряда был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Лейпцига из-за технической неисправности. Об этом сообщает издание Bild.

Самолет направлялся из Берлина на свою базу в Кельне, но через 10 минут после взлета в кабине пилотов появилось предупредительное сообщение. Командир принял решение немедленно посадить судно в ближайшем аэропорту Лейпцига.

По данным издания, незадолго до этого самолет доставил в Берлин министра внутренних дел Германии Александера Добриндта с делегацией. Министр возвращался из Польши, где вместе с польским коллегой Томашем Семоняком оценивал ситуацию на внешней границе ЕС с Беларусью.

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