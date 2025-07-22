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Олимпиада в тени коррупции: в центре скандала — тендеры в Милане и мэр города Джузеппе Сала

15:03, 22 июля 2025
В Милане расследуют предполагаемую коррупцию при подготовке к зимней Олимпиаде-2026, среди фигурантов — мэр Джузеппе Сала.
Олимпиада в тени коррупции: в центре скандала — тендеры в Милане и мэр города Джузеппе Сала
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Менее чем за семь месяцев до открытия зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии правоохранительные органы расследуют предполагаемые коррупционные злоупотребления при подготовке к мероприятию. По данным Inside the Games, прокуратура Милана ведёт масштабное расследование возможных нарушений при проведении тендеров на строительство инфраструктурных объектов, в том числе Олимпийской деревни.

Речь идёт о девелоперских проектах как в центре Милана, так и на его окраинах — включая олимпийский комплекс, который должен принять сотни спортсменов и официальных лиц. На прошлой неделе были проведены обыски в офисах и частных домах, выданы шесть ордеров на арест и изъяты 120 тысяч евро наличными у одного из подрядчиков.

Расследование имеет широкий масштаб: под подозрением находятся 74 человека, а дело касается таких правонарушений, как коррупция, подделка документов и злоупотребление властью. Среди фигурантов — мэр Милана Джузеппе Сала. Его подозревают в сокрытии конфликта интересов и давлении на разрешительные органы. Сам Сала отрицает причастность и заявил, что узнал о расследовании из прессы.

Основанием для открытия дела стала жалоба на якобы системную схему, позволявшую частным застройщикам быстрее получать разрешения на фоне строительного бума, который продолжается в Милане с времён Expo-2015. Такое развитие города, несмотря на экономическую активизацию, вызвало многочисленные конфликты с местными жителями.

Оргкомитет Игр формально не является фигурантом дела, однако его юридический статус вновь вызывает вопросы, отмечает портал. Несмотря на позиционирование как частной некоммерческой организации, комитет управляет проектами, финансируемыми из государственного бюджета, в том числе за счёт налогоплательщиков со всей Италии.

Это уже не первый инцидент: в прошлом году штаб-квартиру организационного комитета обыскивали в рамках дела о предполагаемых манипуляциях с цифровыми тендерами. Тогда расследование касалось бывших чиновников и поставщиков технологий.

Новый скандал усиливает общественное внимание к проекту, который уже страдает от задержек, политического давления и критики модели градостроительного розвитку. Тем не менее подготовка к Играм продолжается. Италия в четвёртый раз примет Олимпийские игры — соревнования пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане, Кортина-д’Ампеццо и других городах севера страны.

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прокуратура коррупция Италия

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