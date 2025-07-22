Олімпіада у тіні корупції: у центрі скандалу — тендери у Мілані та мер міста Джузеппе Сала

У Мілані розслідують ймовірну корупцію під час підготовки до зимової Олімпіади-2026, серед фігурантів — мер Джузеппе Сала.

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Менше ніж за сім місяців до відкриття зимових Олімпійських ігор-2026 в Італії правоохоронні органи розслідують ймовірні корупційні зловживання під час підготовки до заходу. За даними Inside the Games, прокуратура Мілана веде масштабне розслідування щодо ймовірних порушень під час тендерів на будівництво інфраструктурних об’єктів, зокрема й Олімпійського села.

Йдеться про девелоперські проєкти як у центрі Мілана, так і на периферії — включно з олімпійським комплексом, який має прийняти сотні спортсменів та офіційних осіб. Минулого тижня відбулися обшуки в офісах і приватних оселях, було видано шість ордерів на арешти та вилучено 120 тисяч євро готівкою в одного з підрядників.

Розслідування має широкий масштаб: під підозрою перебувають 74 особи і стосується таких правопорушень, як корупція, підробка документів і зловживання владою. Серед фігурантів — мер Мілана Джузеппе Сала. Його підозрюють у приховуванні конфлікту інтересів і тиску на дозвільні органи. Сам Сала заперечує причетність і заявив, що дізнався про розслідування з преси.

Підставою для відкриття справи стала скарга на нібито системну схему, яка дозволяла приватним забудовникам швидше отримувати дозволи в умовах будівельного буму, що триває у Мілані з часів Expo-2015. Такий розвиток міста, хоча й активізував економіку, спричинив численні конфлікти з місцевими жителями.

Організаційний комітет Ігор формально не є фігурантом справи, проте його юридичний статус знову викликає запитання, пишуть на порталі. Незважаючи на позиціонування себе як приватної неприбуткової організації, комітет управляє проєктами, що фінансуються державними коштами, зокрема й від усіх італійських платників податків.

Це вже не перший інцидент: торік штаб-квартиру організаційного комітету обшукували у справі щодо підозри в маніпуляціях із цифровими тендерами. Тоді слідство стосувалося колишніх посадовців і постачальників технологій.

Новий скандал загострює суспільну увагу до проєкту, що вже страждає від затримок, політичного тиску та критики моделі міського розвитку. Водночас підготовка до Ігор триває. Італія вчетверте прийматиме Олімпійські ігри — змагання триватимуть з 6 по 22 лютого 2026 року в Мілані, Кортіна-д’Ампеццо та інших містах півночі країни.

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