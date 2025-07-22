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На Одещині взяли під варту заступника начальника ТЦК — затримали на хабарі за виключення з розшуку

21:38, 22 липня 2025
За зняття з бази розшуку осіб посадовець просив 3 тисячі доларів.
На Одещині взяли під варту заступника начальника ТЦК — затримали на хабарі за виключення з розшуку
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Правоохоронці Одещини затримали заступника начальника одного з відділів районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Як встановили правоохоронці, чоловік вимагав хабар у розмірі 3000 доларів США за виключення військовозобов’язаного зі списку розшукуваних. Про це повідомили в поліції.

Як встановили слідчі, начальник відділення обліку мобілізаційної роботи вимагав гроші в особи, яка порушила правила військового обліку. Гроші фігурант отримував у два етапи — через підлеглого. Під час передачі другої частини суми — 2000 доларів — його затримали у процесуальному порядку. Кошти вилучили як речові докази.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України — в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, поєднаному із вимаганням неправомірної вигоди.

Чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати посади.

Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою з правом застави у понад 1,2 мільйона гривень.

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