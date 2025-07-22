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В Одесской области взяли под стражу заместителя начальника ТЦК — задержали на взятке за исключение из розыска

21:38, 22 июля 2025
За исключение из базы разыскиваемых лиц должностное лицо просило 3 тысячи долларов.
В Одесской области взяли под стражу заместителя начальника ТЦК — задержали на взятке за исключение из розыска
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Правоохранители Одесской области задержали заместителя начальника одного из отделов районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Как установили правоохранители, мужчина требовал взятку в размере 3000 долларов США за исключение военнообязанного из списка разыскиваемых. Об этом сообщили в полиции.

Как установили следователи, начальник отделения учета мобилизационной работы требовал деньги у лица, нарушившего правила воинского учета. Деньги фигурант получал в два этапа — через подчиненного. Во время передачи второй части суммы — 2000 долларов — его задержали в процессуальном порядке. Средства изъяли в качестве вещественных доказательств.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины — получение должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды для себя за совершение в интересах того, кто предоставляет такую выгоду, действий с использованием служебного положения, сопряженных с ее вымогательством.

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности.

Суд избрал меру пресечения — содержание под стражей с правом внесения залога в размере более 1,2 миллиона гривен.

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