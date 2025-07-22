Массовое отравление чизкейком во львовском ресторане: 76 пострадавших, один – в реанимации

Во Львове после массового отравления в ресторане один человек в тяжелом состоянии, 75 – в среднем.

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Во Львове в результате отравления в ресторане один человек находится в тяжелом состоянии, еще 75 - в состоянии средней тяжести. Об этом сообщило Суспільне со ссылкой на заместителя гендиректора Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Ольгу Брезецкую.

По данным медиков, у 25 пострадавших подтвержден сальмонеллез. Сейчас 76 человек продолжают лечение, ни одного из них еще не выписали. Расследование причин вспышки продолжается, над ним работают эпидемиологи Львовского областного центра и представители Госпродпотребслужбы.

Ольга Брезецкая отметила, что лаборатории исследуют отобранные из ресторана пищевые продукты и воду. Анализ воды показал, что она безопасна. Однако продукты, которые проверяют, не обязательно совпадают с теми, что использовались для приготовления блюд, в частности чизкейка, который мог вызвать отравление. «Это могли быть разные серии яиц, разные партии, они могли быть закуплены в разный период», - пояснила она.

Точная причина отравления еще устанавливается, но специалисты активно анализируют все возможные источники вспышки, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.

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