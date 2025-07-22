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Масове отруєння чізкейком у львівському ресторані: 76 постраждалих, один – у реанімації

15:57, 22 липня 2025
У Львові після масового отруєння в ресторані одна людина у важкому стані, 75 — у середньому.
Масове отруєння чізкейком у львівському ресторані: 76 постраждалих, один – у реанімації
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У Львові внаслідок отруєння в ресторані одна людина перебуває у важкому стані, ще 75 — у стані середньої тяжкості. Про це повідомило Суспільне з посиланням на заступницю гендиректора Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Ольгу Брезецьку.

За даними медиків, у 25 постраждалих підтверджено сальмонельоз. Наразі 76 осіб продовжують лікування, жодного з них ще не виписали. Розслідування причин спалаху триває, над ним працюють епідеміологи Львівського обласного центру та представники Держпродспоживслужби.

Ольга Брезецька зазначила, що лабораторії досліджують відібрані з ресторану харчові продукти та воду. Аналіз води показав, що вона безпечна. Проте продукти, які перевіряють, не обов’язково збігаються з тими, що використовувалися для приготування страв, зокрема чізкейка, який міг спричинити отруєння. «Це могли бути різні серії яєць, різні партії, вони могли бути закуплені в різний період», — пояснила вона.

Точна причина отруєння ще встановлюється, але фахівці активно аналізують усі можливі джерела спалаху, щоб запобігти подібним інцидентам у майбутньому.

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Львів отруєння

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