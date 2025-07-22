Літак міністра внутрішніх справ Німеччини здійснив екстрену посадку в Лейпцигу

Літак ВПС Німеччини здійснив аварійну посадку в Лейпцигу через технічну несправність.

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Літак Військово-повітряних сил Бундесверу Airbus A319 із урядового загону був змушений здійснити екстрену посадку в аеропорту Лейпцига через технічну несправність. Про це повідомляє видання Bild.

Літак прямував із Берліна до своєї бази в Кельні, але через 10 хвилин після зльоту в кабіні пілотів з’явилося попереджувальне повідомлення. Командир прийняв рішення негайно посадити судно в найближчому аеропорту Лейпцига.

За даними видання, незадовго до цього літак доставив до Берліна міністра внутрішніх справ Німеччини Александера Добріндта з делегацією. Міністр повертався з Польщі, де разом із польським колегою Томашем Семоняком оцінював ситуацію на зовнішньому кордоні ЄС із Білоруссю.

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