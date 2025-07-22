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Конкурс до апеляційних судів — троє кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя

17:09, 22 липня 2025
Троє кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя в апеляційному адміністративному суді — ВККС.
Конкурс до апеляційних судів — троє кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя
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Вища кваліфікаційна комісія суддів повідомила, що у пленарному складі розглянуто питання про підтвердження здатності трьох кандидатів на посаду судді здійснювати правосуддя в апеляційному адміністративному суді та трьох кандидатів – в апеляційному господарському суді.

За результатами засідання Комісією ухвалено такі рішення:

Валюх Віктор Миколайович - підтвердив здатність здійснювати правосуддя в апеляційному адміністративному суді

Компанієць Ірина Дмитрівна - підтвердила здатність здійснювати правосуддя в апеляційному адміністративному суді

Парненко Вікторія Станіславівна - підтвердила здатність здійснювати правосуддя в апеляційному адміністративному суді

Сковородіна Олена Миколаївна - підтвердила здатність здійснювати правосуддя в апеляційному господарському суді

Головко Олексій Ігорович - не підтвердив здатності здійснювати правосуддя в апеляційному господарському суді

Кравчик Марта Богданівна - не підтвердила здатності здійснювати правосуддя в апеляційному господарському суді

У ВККС додали, що загалом у конкурсі до апеляційних адміністративних судів проведено співбесіди з 66 кандидатами: 37 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя в апеляційному адміністративному суді, 21 кандидат – не підтвердив, з 8 кандидатами співбесіди відбудуться у пленарному складі Комісії.

У конкурсі до апеляційних господарських судів проведено співбесіди з 62 кандидатами: 32 кандидати підтвердили здатність здійснювати правосуддя в апеляційному господарському суді, 17 кандидатів – не підтвердили, з 13 кандидатами співбесіди відбудуться у пленарному складі Комісії.

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суддя ВККС

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