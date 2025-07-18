У Львові після отруєння в ресторані Кацуріна «Китайський Привіт» госпіталізували вже 70 людей

У ресторані 70 людей споживали десерт «Сінгапурський чизкейк».

Фото: pravda.com.ua

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Як відомо, ресторатор та популярний food-блогер Міша Кацурін повідомив про випадок масового отруєння у його новому ресторані у Львові. 17 липня повідомлялося про госпіталізацію 56 осіб.

18 липня Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб повідомив, що станом на ранок 70 осіб, зокрема 9 дітей, перебувають в обласній інфекційній клінічній лікарні з симптомами гострої кишкової інфекції. Епідеміологічне розслідування встановило, що 14-15 липня вони відвідували один ресторан китайської кухні.

У хворих спостерігалися характерні симптоми: підвищення температури, нудота, блювання, діарея, біль у животі та загальна слабкість. У двох випадках лабораторно підтверджено наявність Salmonella enteritidis — одного з небезпечних збудників харчових токсикоінфекцій.

Фахівці опитали всіх госпіталізованих і з’ясували, які продукти ті споживали. На основі цих даних складено карту харчування — встановлено, що 70 цих людей споживали десерт «Сінгапурський чизкейк».

У межах епідрозслідування відібрали 16 зразків продуктів, зокрема, взяли проби питної води, а також обстежили персонал закладу. Напередодні в ресторані провели кінцеву дезінфекцію.

Нині джерело інфекції та фактори передачі встановлюють. Триває комплексна робота з локалізації та недопущення поширення захворюваності.

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