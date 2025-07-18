Во Львове после отравления в ресторане Кацуриной «Китайский Привет» госпитализированы уже 70 человек

В ресторане 70 человек употребляли десерт «Сингапурский чизкейк».

Фото: pravda.com.ua

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Как известно, ресторатор и популярный food-блогер Миша Кацурин сообщил о случае массового отравления в своем новом ресторане во Львове. 17 июля сообщалось о госпитализации 56 человек.

18 июля Львовский областной центр контроля и профилактики заболеваний сообщил, что по состоянию на утро в областной инфекционной клинической больнице находятся 70 человек, в том числе 9 детей, с симптомами острой кишечной инфекции. Эпидемиологическое расследование установило, что 14–15 июля они посещали один ресторан китайской кухни.

У заболевших наблюдались характерные симптомы: повышение температуры, тошнота, рвота, диарея, боль в животе и общая слабость. В двух случаях лабораторно подтверждено наличие Salmonella enteritidis — одного из опасных возбудителей пищевых токсикоинфекций.

Специалисты опросили всех госпитализированных и выяснили, какие продукты они употребляли. На основе этих данных составлена карта питания — установлено, что все 70 человек ели десерт «Сингапурский чизкейк».

В рамках эпидрасследования отобрано 16 образцов продуктов, в частности взяты пробы питьевой воды, а также обследован персонал заведения. Накануне в ресторане проведена заключительная дезинфекция.

В настоящее время устанавливаются источник инфекции и факторы передачи. Продолжается комплексная работа по локализации и недопущению дальнейшего распространения заболевания.

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