Число людей, которые отравились в новом ресторане Кацурина, резко возросло

В больницу уже госпитализированы 56 человек, из них 8 детей.

Фото: lv.npu.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как известно, ресторатор и популярный food-блогер Миша Кацурин сообщил о случае массового отравления в своем новом ресторане во Львове. Он заявлял об отравлении 11 гостей.

По состоянию на утро 17 июля в КНП «Львовская областная инфекционная клиническая больница» были госпитализированы 56 человек, в том числе 8 детей. Все пострадавшие накануне питались в заведении общественного питания «Китайський Привіт» в городе Львов. Об этом сообщил заместитель главы Госпродпотребслужбы Андрей Крейтор.

Он отметил, что Главное управление Госпродпотребслужбы во Львовской области начало эпидемиологическое расследование в связи со вспышкой острой кишечной инфекции среди посетителей заведения.

«Основанием для расследования стало сообщение от ГУ «Львовский областной центр контроля и профилактики заболеваний МОЗ Украины» от 16.07.2025», — заявил он.

Чиновник добавил, что 16 июля специалисты Львовского управления проводят внеплановое мероприятие государственного надзора (контроля) в форме инспектирования, чтобы установить причины и условия, приведшие к вспышке. Также направлены официальные письма в Львовский городской совет и Главное управление Нацполиции во Львовской области для координации дальнейших действий.

Госпродпотребслужба под руководством Сергея Ткачука держит ситуацию на контроле и действует в соответствии с действующим законодательством. О результатах расследования будет сообщено дополнительно.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.