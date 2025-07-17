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Число людей, которые отравились в новом ресторане Кацурина, резко возросло

16:37, 17 июля 2025
В больницу уже госпитализированы 56 человек, из них 8 детей.
Число людей, которые отравились в новом ресторане Кацурина, резко возросло
Фото: lv.npu.gov.ua
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Как известно, ресторатор и популярный food-блогер Миша Кацурин сообщил о случае массового отравления в своем новом ресторане во Львове. Он заявлял об отравлении 11 гостей.

По состоянию на утро 17 июля в КНП «Львовская областная инфекционная клиническая больница» были госпитализированы 56 человек, в том числе 8 детей. Все пострадавшие накануне питались в заведении общественного питания «Китайський Привіт» в городе Львов. Об этом сообщил заместитель главы Госпродпотребслужбы Андрей Крейтор.

Он отметил, что Главное управление Госпродпотребслужбы во Львовской области начало эпидемиологическое расследование в связи со вспышкой острой кишечной инфекции среди посетителей заведения.

«Основанием для расследования стало сообщение от ГУ «Львовский областной центр контроля и профилактики заболеваний МОЗ Украины» от 16.07.2025», — заявил он.

Чиновник добавил, что 16 июля специалисты Львовского управления проводят внеплановое мероприятие государственного надзора (контроля) в форме инспектирования, чтобы установить причины и условия, приведшие к вспышке. Также направлены официальные письма в Львовский городской совет и Главное управление Нацполиции во Львовской области для координации дальнейших действий.

Госпродпотребслужба под руководством Сергея Ткачука держит ситуацию на контроле и действует в соответствии с действующим законодательством. О результатах расследования будет сообщено дополнительно.

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Львов отравление

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    д.ю.н, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, завідувач кафедри цивільного права #2 Національного юридичноно ун-ту ім.Ярослава Мудрого, член НКР при ВС