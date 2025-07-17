Верховная Рада назначила министром обороны Дениса Шмыгаля. 17 июля Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления о назначении Дениса Шмыгаля на должность министра обороны Украины.
Соответствующее решение поддержали 267 народных избранников.
Напомним, что Рада 17 июля поддержала представление премьер-министра Украины Юлии Свириденко на назначение нового правительства.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.