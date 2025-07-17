Денис Шмыгаль стал министром обороны.

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Верховная Рада назначила министром обороны Дениса Шмыгаля. 17 июля Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления о назначении Дениса Шмыгаля на должность министра обороны Украины.

Соответствующее решение поддержали 267 народных избранников.

Напомним, что Рада 17 июля поддержала представление премьер-министра Украины Юлии Свириденко на назначение нового правительства.

Фото: Ярослав Железняк

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