В ЦПД СНБО сообщили, существует ли угроза обрушения фронта

Как сообщается, ситуация на фронте сейчас такая, что военные вынуждены перемещаться в ЛБЗ без техники.

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Центр противодействия дезинформации опроверг информацию о прорыве российских войск на востоке и Сумской области. Об этом сообщил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

"Несмотря на все громкие заявления российских пропагандистов, на данный момент есть стабилизация линии боевого столкновения. У россиян не получился прорыв, который они планировали на Востоке и в Сумской области", - написал Коваленко.

Ситуация на фронте сейчас такова, что военные вынуждены перемещаться в ЛБЗ без техники, и часто эта дистанция составляет 15-17 км.

"Фронт настолько насыщен дронами, и условных мотоциклов на всех не хватает, а техника - легкая мишень. Более того, сейчас дроны не жалеют отдельного солдата врага. Поэтому заявления о способности "обвалить фронт" от россиян достаточно сомнительны и они существуют в информационном пространстве", - добавил Коваленко.

Он подчеркнул, что этот факт не отменяет то, что на фронте продолжаются сложные бои.

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