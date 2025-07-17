У ЦПД РНБО повідомили, чи існує загроза обвалення фронту

Як повідомляється, ситуація на фронті ниніі така що військові змушені переміщуватись до ЛБЗ без техніки.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ

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Центр протидії дезінформації спростував інформацію про прорив російських військ на сході та в Сумській області. Про це повідомив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

"Попри всі гучні заяви російських пропагандистів, станом на зараз є стабілізація лінії бойового зіткнення. У росіян не вийшов прорив, який вони планували на Сході та у Сумській області", - написав Коваленко.

Ситуація на фронті ниніі така що військові змушені переміщуватись до ЛБЗ без техніки, і часто ця дистанція становить 15-17 км.

"Фронт настільки насичений дронами, і умовних мотоциклів на всіх не вистачає, а техніка - легка мішень. Більше того, нині дрони не шкодують на окремого солдата ворога. Тому заяви про здатність "обвалити фронт" від росіян доволі сумнівні і вони існують в інформаційному просторі", - додав Коваленко.

Він наголосив, що цей факт не скасовує того, що на фронті тривають складні бої.

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